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Белгородец пожаловался на украинское радио, где крутят антироссийские песни

Сегодня, 20:17
Фото: pxhere.com
По словам белгородца, частоту он поймал на Харгоре. Об этом он сообщил губернатору во время прямого эфира.

С просьбой «заглушить» украинское радио белгородец обратился к главе региона во время вечернего прямого эфира. По словам мужчины, ранее на этой частоте играла радиостанция «Харьков Z», но теперь — украинская «Люкс FM». Житель также отметил, что поймал радиостанцию в районе Харьковской горы, а теперь просит властей помочь её «заглушить».

Знаем об этой ситуации, меры уже предпринимаем. Там есть некоторые технические проблемы, но не хочу о них говорить в прямом эфире. Постараемся решить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что ещё летом 2022 года житель Белгородской области просил губернатора создать в регионе «Радио Z». По идее белгородца, с помощью радиостанции можно было бы помогать беженцам и военнослужащим.

Вячеславу Гладкову предложили открыть в Белгороде «Радио Z»
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#Александра Склярова#Операция на Украине#Город#Белгород#Белгородская область#Вячеслав Гладков#ВСУ
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