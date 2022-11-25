Белгородец пожаловался на украинское радио, где крутят антироссийские песни

С просьбой «заглушить» украинское радио белгородец обратился к главе региона во время вечернего прямого эфира. По словам мужчины, ранее на этой частоте играла радиостанция «Харьков Z», но теперь — украинская «Люкс FM». Житель также отметил, что поймал радиостанцию в районе Харьковской горы, а теперь просит властей помочь её «заглушить».
Знаем об этой ситуации, меры уже предпринимаем. Там есть некоторые технические проблемы, но не хочу о них говорить в прямом эфире. Постараемся решить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что ещё летом 2022 года житель Белгородской области просил губернатора создать в регионе «Радио Z». По идее белгородца, с помощью радиостанции можно было бы помогать беженцам и военнослужащим.