Белгородец пожаловался на украинское радио, где крутят антироссийские песни

С просьбой «заглушить» украинское радио белгородец обратился к главе региона во время вечернего прямого эфира. По словам мужчины, ранее на этой частоте играла радиостанция «Харьков Z», но теперь — украинская «Люкс FM». Житель также отметил, что поймал радиостанцию в районе Харьковской горы, а теперь просит властей помочь её «заглушить».