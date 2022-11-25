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Андрей Воробьев: ИИ-технологии обеспечивают значительную экономию времени

Сегодня, 08:54
Фото: пресс-служба Сбер
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в организованной Сбербанком ежегодной конференции по искусственному интеллекту «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Мероприятие в этом году проходило в седьмой раз.

По сообщению издания newizv.ru, конференцию открыл президент Российской Федерации Владимир Путин. По его словам, Московская область находится на пороге реализации знакового проекта. Необходимо полномасштабное изменение системы управления — внедрение искусственного интеллекта должно стать сквозным. Глава России подчеркнул, что попросит мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева использовать площадку Госсовета для распространения на все государство своего опыта по внедрению искусственного интеллекта.

Подмосковье является лидером среди российских субъектов по внедрению новых технологий в различные сферы деятельности, в том числе в сферу государственного управления и в контрольно-надзорную отрасль. По словам Андрея Воробьева, в Московской области стремятся внедрять искусственный интеллект в разные отрасли. К примеру, ИИ работает в медицине — робот Светлана принимает звонки граждан, помогает им записаться на прием к специалисту или вызвать врача на дом. В день Светлана принимает до тридцати пяти тысяч звонков. Глава Подмосковья подчеркнул, что ключевая задача заключается в дальнейшем развитии искусственного интеллекта, чтобы он уже стал функцией.

Ежедневно в Подмосковье на прием к врачу записывается порядка двухсот тысяч граждан. Десять процентов записей осуществляется через робота Светлану. Благодаря искусственному интеллекту удалось заменить труд порядка трехсот сорока пяти сотрудников контактного центра.

Также ИИ используется в контроле над вывозом строительных отходов. Воробьев отметил, что ранее нарушения в данной сфере выявлял инспектор. Теперь это делают видеокамера и искусственный интеллект, поскольку на каждую машину выдается электронный талон. Сейчас еще пока постановление выписывает инспектор, но в ближайшее время данную функцию будет выполнять искусственный интеллект.

В Московской области реализовано еще несколько проектов с использованием ИИ-технологий. В том числе это распределение обращений граждан в системе «Добродел», контроль за работой такси, «Безопасный регион» — они уже доказали свою эффективность. Основное преимущество систем искусственного интеллекта заключается в освобождении людей от рутинной работы, а также существенной экономии времени. В ближайшем будущем в Подмосковье планируют реализацию еще нескольких проектов с использованием искусственного интеллекта.

 

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