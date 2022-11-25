Андрей Воробьев: ИИ-технологии обеспечивают значительную экономию времени

По сообщению издания newizv.ru, конференцию открыл президент Российской Федерации Владимир Путин. По его словам, Московская область находится на пороге реализации знакового проекта. Необходимо полномасштабное изменение системы управления — внедрение искусственного интеллекта должно стать сквозным. Глава России подчеркнул, что попросит мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева использовать площадку Госсовета для распространения на все государство своего опыта по внедрению искусственного интеллекта.
Подмосковье является лидером среди российских субъектов по внедрению новых технологий в различные сферы деятельности, в том числе в сферу государственного управления и в контрольно-надзорную отрасль. По словам Андрея Воробьева, в Московской области стремятся внедрять искусственный интеллект в разные отрасли. К примеру, ИИ работает в медицине — робот Светлана принимает звонки граждан, помогает им записаться на прием к специалисту или вызвать врача на дом. В день Светлана принимает до тридцати пяти тысяч звонков. Глава Подмосковья подчеркнул, что ключевая задача заключается в дальнейшем развитии искусственного интеллекта, чтобы он уже стал функцией.
Ежедневно в Подмосковье на прием к врачу записывается порядка двухсот тысяч граждан. Десять процентов записей осуществляется через робота Светлану. Благодаря искусственному интеллекту удалось заменить труд порядка трехсот сорока пяти сотрудников контактного центра.
Также ИИ используется в контроле над вывозом строительных отходов. Воробьев отметил, что ранее нарушения в данной сфере выявлял инспектор. Теперь это делают видеокамера и искусственный интеллект, поскольку на каждую машину выдается электронный талон. Сейчас еще пока постановление выписывает инспектор, но в ближайшее время данную функцию будет выполнять искусственный интеллект.
В Московской области реализовано еще несколько проектов с использованием ИИ-технологий. В том числе это распределение обращений граждан в системе «Добродел», контроль за работой такси, «Безопасный регион» — они уже доказали свою эффективность. Основное преимущество систем искусственного интеллекта заключается в освобождении людей от рутинной работы, а также существенной экономии времени. В ближайшем будущем в Подмосковье планируют реализацию еще нескольких проектов с использованием искусственного интеллекта.