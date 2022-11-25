Андрей Воробьев: ИИ-технологии обеспечивают значительную экономию времени

Подмосковье является лидером среди российских субъектов по внедрению новых технологий в различные сферы деятельности, в том числе в сферу государственного управления и в контрольно-надзорную отрасль. По словам Андрея Воробьева, в Московской области стремятся внедрять искусственный интеллект в разные отрасли. К примеру, ИИ работает в медицине — робот Светлана принимает звонки граждан, помогает им записаться на прием к специалисту или вызвать врача на дом. В день Светлана принимает до тридцати пяти тысяч звонков. Глава Подмосковья подчеркнул, что ключевая задача заключается в дальнейшем развитии искусственного интеллекта, чтобы он уже стал функцией.