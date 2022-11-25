87% готовы прийти на помощь жертвам домашнего насилия

Почти половина, 47%, респондентов считают, что никакие поступки не должны и не могут оправдывать насилие. В качестве оправдания насилия пользователи Рунета называли сразу несколько причин: 38% считают, что насилие по отношению к другому может быть применено в случае самозащиты или защиты другого члена семьи, 9% — что насилие допустимо в случае измены или подозрения в измене, 8% — в качестве воспитательных мер, «чтобы бытовые ошибки не повторялись», 7% — как реакция на ссоры, истерики, конфликты, 4% готовы применить насилие к партнеру в случае невыполнения супружеского долга.