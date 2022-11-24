Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Вячеслав Гладков рассказал, куда обращаться для прохождения военной подготовки

Вчера, 22:15
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Ответ на вопрос белгородца Вячеслав Гладков озвучил во время прямого эфира.

В прямом эфире «10 вопросов губернатору» белгородец спросил у главы региона, куда нужно обратиться, чтобы пройти курсы военной подготовки, которые недавно стартовали в Белгородской области.

Вячеслав Гладков ответил, что обращаться нужно к главе муниципалитета.

Действительно, у нас такое есть. Если у вас есть желание, то обращайтесь к главе муниципального образования, в котором вы проживаете.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что организовать курсы военной подготовки предложили «Союз ветеранов Белогорья» и общественная организация содействия патриотизму «Патриа». Обучение рассчитано на десять дней. Направления курсов — общевойсковая подготовка, основы тактической медицины и основы пилотирования БПЛА.

В Белгородской области предложили организовать курсы начальной военной подготовки
Узнать подробнее
Читайте также:
Волонтёры организации «Вместе» в Белгороде проходят курс начальной военной подготовкиИнструкторы ЧВК «Вагнер» провели для белгородцев первые занятияЧВК «Вагнер» открывает центр подготовки новобранцев в Белгородской области
#Александра Склярова#Спецоперация#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Военная подготовка#Курсы
Подпишитесь
Вячеслав Гладков опроверг информацию о захвате Шебекино и Валуек
Вчера, 17:33
Вячеслав Гладков рассказал, по каким трассам опасно ездить из-за обстрелов
Вчера, 18:43
Жителей белгородского села могут переселить в безопасное место
Вчера, 20:57
За последний месяц на подлёте к белгородской границе сбили 21 дрон
Вчера, 14:17
Вячеслав Гладков прокомментировал случай с ранением ребёнка на полигоне
Вчера, 20:03
Жителей Белгородского района не планируют эвакуировать
Вчера, 21:37