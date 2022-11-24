Вячеслав Гладков рассказал, куда обращаться для прохождения военной подготовки

В прямом эфире «10 вопросов губернатору» белгородец спросил у главы региона, куда нужно обратиться, чтобы пройти курсы военной подготовки, которые недавно стартовали в Белгородской области.
Вячеслав Гладков ответил, что обращаться нужно к главе муниципалитета.
Действительно, у нас такое есть. Если у вас есть желание, то обращайтесь к главе муниципального образования, в котором вы проживаете.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что организовать курсы военной подготовки предложили «Союз ветеранов Белогорья» и общественная организация содействия патриотизму «Патриа». Обучение рассчитано на десять дней. Направления курсов — общевойсковая подготовка, основы тактической медицины и основы пилотирования БПЛА.