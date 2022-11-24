Владимир Жданов опроверг информацию о наступлении ВСУ на Шебекино

24 ноября Владимир Жданов провёл очередной эфир для жителей Шебекинского горокруга, где ответил на их вопросы. Один из вопросов касался слуха о планируемом вторжении ВСУ в Шебекино и Валуйки.
Идёт слух, что наступление на Шебекино и Валуйки будет от ВСУ. Правда ли это?
Марьяна
Владимир Жданов заверил белгородку, что эта информация – не более, чем слух со стороны Украины.
Это слух! Сегодня со стороны сопредельного государства делается всё для того, чтобы среди мирного населения внести панику. Никакого наступления не готовится. Призываю всех шебекинцев быть разумными и доверять только проверенной информации.
Владимир Жданов