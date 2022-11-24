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В Юго-Западном районе Белгорода начали строить водопровод и канализацию за 1,5 млрд

Сегодня, 13:06
Фото: администрация Белгорода
строительство водопровода в Юго-Западном районе
Рабочие приступили к строительству сетей водоснабжения и водоотведения. Общая стоимость проекта составила 1,5 млрд рублей, сообщили в мэрии.

В ЮЗР в Белгороде по нацпроекту «Жильё и городская среда» строят сети водоснабжения и водоотведения. Общая стоимость проекта составила 1,5 млрд рублей.

В Юго-Западном районе собираются построить 15 км инженерных коммуникаций, уложить 25 тыс. погонных метров трубопровода. Также рабочие пробурят семь водозаборных скважин и построят две станции водоподготовки.

На текущий момент в рамках нацпроекта на эти цели выделено 394 млн рублей, причём 378 млн — из федерального бюджета. Завершение работ запланировано на 2025 год.

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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Касается каждого#Белгород#Юго-западный район#Нацпроекты#Водопровод#Канализация
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