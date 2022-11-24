В Юго-Западном районе Белгорода начали строить водопровод и канализацию за 1,5 млрд

В ЮЗР в Белгороде по нацпроекту «Жильё и городская среда» строят сети водоснабжения и водоотведения. Общая стоимость проекта составила 1,5 млрд рублей.
В Юго-Западном районе собираются построить 15 км инженерных коммуникаций, уложить 25 тыс. погонных метров трубопровода. Также рабочие пробурят семь водозаборных скважин и построят две станции водоподготовки.
На текущий момент в рамках нацпроекта на эти цели выделено 394 млн рублей, причём 378 млн — из федерального бюджета. Завершение работ запланировано на 2025 год.