В Белгородской области увеличится стоимость патента для иностранцев

Депутаты Белгородской облдумы приняли региональный закон, который устанавливает на 2023 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Согласно документу, региональный коэффициент в структуре стоимости патента для иностранцев в 2023 году в Белгородской области останется на прежнем уровне. Он будет равен 2,105.