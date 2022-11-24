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В Белгородской области увеличится стоимость патента для иностранцев

Сегодня, 12:56
Фото: 1MI
Новую стоимость патента утвердили депутаты облдумы. При этом региональный коэффициент в структуре стоимости патента для трудовых мигрантов останется в 2023 году на прежнем уровне.

Депутаты Белгородской облдумы приняли региональный закон, который устанавливает на 2023 год коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда. Согласно документу, региональный коэффициент в структуре стоимости патента для иностранцев в 2023 году в Белгородской области останется на прежнем уровне. Он будет равен 2,105.

При этом федеральный коэффициент будет проиндексирован на 14,6%. Об этом сообщил заместитель регионального министра финансов и бюджетной политики Александр Шабанов. Соответственно, стоимость патента в 2023 году составит 5734 рубля. В текущем году — 5001 рубль.

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#Кристина Семенчук#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Патент#Стоимость#Трудовые мигранты
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