ФАС отменила итоги торгов белгородского ЦЭБ по вывозу ТКО на 12,2 млрд рублей

Вместе с тем в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили жалобы от трёх компаний. Две из них — ООО «ТК „Экотранс“» и ООО «Бел-Вэйст» — местные и уже занимались вывозом мусора в Белгородской области. Ещё одна жалоба поступила от липецкого ООО «СР-Дортех».