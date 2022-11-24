ФАС отменила итоги торгов белгородского ЦЭБ по вывозу ТКО на 12,2 млрд рублей

Центр экологической безопасности (ЦЭБ) в октябре провёл аукцион на транспортировку мусора по всей Белгородской области. Общая начальная цена составила 12,2 млрд рублей. Контракты рассчитаны на период с 2023 года по май 2028 года. Сам регион разбили на шесть лотов.
ООО «Еврологистик» стало единственным участником аукциона. Компания начальную цену не снизила. ЦЭБ уже направил контракты фирме для подписания.
Вместе с тем в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили жалобы от трёх компаний. Две из них — ООО «ТК „Экотранс“» и ООО «Бел-Вэйст» — местные и уже занимались вывозом мусора в Белгородской области. Ещё одна жалоба поступила от липецкого ООО «СР-Дортех».
Антимонопольщики по результатам рассмотрения обращений предписали отменить итоги аукционов и назначить новые торги. Однако ФАС признала не все доводы компаний обоснованными.
Так, из восьми претензий ООО «Бел-Вэйст» обоснованными признали только три. Липецкому «СР-Дортех» удалось обжаловать требование о наличии лицензии на работу с отходами I–IV классов опасности. В то же время все доводы «Экотранса» ФАС признала необоснованными.
По данным «Ъ-Черноземье», все три компании намерены участвовать в новых торгах. При этом в ООО «Бел-Вэйст» отметили, что после подачи жалобы у ЦЭБа появились претензии по вывозу отходов, которые компания считает необоснованными.
В «Еврологистике» в свою очередь добавили, что решение примут после объявления торгов. Сейчас компания обслуживает семь из 22 районов Белгородской области.
Напомним, что «Еврологистик» требует с белгородского ЦЭБа погасить задолженность по нескольким договорам в 257,5 млн рублей. Сам регоператор планировал оспорить решение о взыскании с него 222,5 млн рублей долга перед «Экотрансом», однако апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.