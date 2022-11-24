В Белгороде жителям дома дали укрытие у соседей, которые не хотели их пускать

По словам белгородки, жители Садовой, 19 были недовольны тем, что в случае ЧП жители Садовой, 29 будут прятаться в их подвалах.
Редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в администрацию Белгорода, чтобы разобраться в ситуации. В мэрии подтвердили, что жителям Садовой, 29 предложили альтернативное место укрытия на Садовой, 19. В случае необходимости доступ к подвалу жильцам предоставит работник управляющей компании «Восход», ответственный за это укрытие. Отметим, что в многоэтажке на Садовой, 29 расположено 80 квартир.
Также в администрации подчеркнули, что управляющая компания извещала собственников жилья на Садовой, 19 о том, что жители МКД на Садовой, 29 могут воспользоваться их подвалом.
Подвал проверила комиссия — специалисты управления ГОЧС, управы и УК. Комиссия признала его пригодным для укрытия людей. Кроме того, в мэрии сообщили, что была документально закреплена ответственность УК за беспрепятственный доступ в помещение жителей домов № 19 и 29. УК дополнительно известила об этом жильцов домов.