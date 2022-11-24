Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Белгороде жителям дома дали укрытие у соседей, которые не хотели их пускать

Сегодня, 08:38
Фото: Bel.ru
В октябре «Бел.Ру» пожаловалась жительница дома на Садовой, 29. В их доме нет подвала, поэтому жильцам многоэтажки предложили прятаться в доме на Садовой, 19.

По словам белгородки, жители Садовой, 19 были недовольны тем, что в случае ЧП жители Садовой, 29 будут прятаться в их подвалах.

Редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в администрацию Белгорода, чтобы разобраться в ситуации. В мэрии подтвердили, что жителям Садовой, 29 предложили альтернативное место укрытия на Садовой, 19. В случае необходимости доступ к подвалу жильцам предоставит работник управляющей компании «Восход», ответственный за это укрытие. Отметим, что в многоэтажке на Садовой, 29 расположено 80 квартир.

Также в администрации подчеркнули, что управляющая компания извещала собственников жилья на Садовой, 19 о том, что жители МКД на Садовой, 29 могут воспользоваться их подвалом.

Подвал проверила комиссия — специалисты управления ГОЧС, управы и УК. Комиссия признала его пригодным для укрытия людей. Кроме того, в мэрии сообщили, что была документально закреплена ответственность УК за беспрепятственный доступ в помещение жителей домов № 19 и 29. УК дополнительно известила об этом жильцов домов.

Белгородка пожаловалась на соседей, которые не хотят пускать людей в подвал
Узнать подробнее
Читайте также:
«Мало ли что жители хотят»: белгородка отказалась дать соседям ключи от подвалаВыданные белгородцам ключи не подошли к замку подвала. В УК это назвали страннымВ Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
#Алина Харина#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Подвалы#Жалоба#Город
Подпишитесь
ФАС отменила итоги торгов белгородского ЦЭБ по вывозу ТКО на 12,2 млрд рублей
Сегодня, 09:39
Вячеслав Гладков рассказал, по каким трассам опасно ездить из-за обстрелов
Вчера, 18:43
У белгородского губернатора появится советник по вопросам добровольчества
Сегодня, 07:31
Дворы и улицы Белгорода сковало льдом: фоторепортаж
Сегодня, 07:49
Пострадавшая из-за обстрела Шебекино девушка находится в тяжёлом состоянии
Сегодня, 08:08
Чёрт ногу сломит: у 7 компаний с названием «КРЦ „Эфко-Каскад“» проблемы с налоговой
Сегодня, 08:24