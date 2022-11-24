В Белгороде жителям дома дали укрытие у соседей, которые не хотели их пускать

Редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в администрацию Белгорода, чтобы разобраться в ситуации. В мэрии подтвердили, что жителям Садовой, 29 предложили альтернативное место укрытия на Садовой, 19. В случае необходимости доступ к подвалу жильцам предоставит работник управляющей компании «Восход», ответственный за это укрытие. Отметим, что в многоэтажке на Садовой, 29 расположено 80 квартир.