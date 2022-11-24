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В Белгороде сотрудники магазина перекопали территорию дома без разрешения властей

Сегодня, 08:47
Фото: предоставлено жительницей дома
Речь идёт о магазине Fashion, на который недавно «Бел.Ру» пожаловалась местная жительница.

В настоящий момент на углу дома на Пушкина, 55 — Преображенской, 120 магазин Fashion проводит ремонтные работы. Местная жительница Мария пыталась выяснить, законно ли магазин делает там ремонт.

По словам девушки, магазин проводит работы на придомовой территории: «Я предполагаю, что там какая-то коммуникация проходит». Также белгородка пыталась выяснить, получал ли магазин разрешение на проведение этих работ.

В Белгороде сотрудники магазина перекопали газон под окнами многоэтажки
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Редакция «Бел.Ру» направила официальный запрос в администрацию Белгорода. В ответе нам сообщили, что данное нежилое помещение принадлежит физическому лицу на праве собственности. Собственник проводит ремонт входной группы и помещения.

После проведения ремонта благоустраивать территорию и газон будет владелец помещения за счёт собственных средств. Благоустроить территорию он должен до 1 апреля 2023 года.

Также в мэрии сообщили, что заявлений о выдаче разрешений на проведение аварийных или плановых земляных работ по этому адресу не поступало.

Напомним, в УК «Белогорье» журналисту «Бел.Ру» сообщили, что в настоящий момент собственник занимается оформлением разрешения на проведение работ.

 

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