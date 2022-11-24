В Белгороде семьям погибших военных выделят 150 тысяч рублей на их погребение

В Белгороде вводят дополнительную меру поддержки семей, в которых в ходе спецоперации погиб или умер после ранения родственник-военнослужащий. Речь идёт как о тех, кто служил по контракту (в том числе как доброволец), так и о тех, кого мобилизовали.