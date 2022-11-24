В Белгороде семьям погибших военных выделят 150 тысяч рублей на их погребение

В Белгороде вводят дополнительную меру поддержки семей, в которых в ходе спецоперации погиб или умер после ранения родственник-военнослужащий. Речь идёт как о тех, кто служил по контракту (в том числе как доброволец), так и о тех, кого мобилизовали.
Семьи умерших после ранения или погибших могут получить 150 тыс. рублей на их погребение. Деньги может забрать супруга военнослужащего, либо его совершеннолетний ребёнок, либо родитель военного, либо другое лицо, взявшее на себя обязанность организовать похороны.
При этом погибший/умерший военнослужащий должен быть зарегистрирован по месту жительства в Белгороде. Засчитывается и регистрация в Белгородской области, если захоронение расположено на территории областного центра и при условии неполучения выплаты по месту регистрации или месту жительства за счёт средств бюджета другого муниципалитета.
За получением денег на погребение нужно обратиться в управление соцзащиты населения администрации Белгорода и подать соответствующее заявление. В документе также указано, что выплата производится лицам, взявшим на себя расходы на похороны в период после 26 октября 2022 года.
Деньги на дополнительную меру соцподдержки возьмут из резервного фонда администрации Белгорода.