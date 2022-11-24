В Белгороде обнаружили растрату денег при монтаже катка на Соборной площади

Обнаружила нарушение региональная Контрольно-счётная палата во время очередной проверки законности и результативности межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2020 и 2021 году. Теперь, по поручению губернатора Вячеслава Гладкова, все расходы будут проверять более тщательно.