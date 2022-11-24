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В Белгороде обнаружили растрату денег при монтаже катка на Соборной площади

Сегодня, 15:47
Фото: 1MI
Нецелевое использование средств выявили при монтаже катка и ремонте дворов. Контрольно-счётная палата региона провела проверку за 2020 и 2021 годы.

При монтаже катка на Соборной площади и ремонте дворовых территорий в Белгороде выявили нецелевое использование средств. Об этом сообщил глава областного центра Валентин Демидов.

Обнаружила нарушение региональная Контрольно-счётная палата во время очередной проверки законности и результативности межбюджетных трансфертов, предоставленных в 2020 и 2021 году. Теперь, по поручению губернатора Вячеслава Гладкова, все расходы будут проверять более тщательно.

Проверяем и будем проверять исполнение каждого контракта. Мы должны быть уверены в оправданности трат каждого бюджетного рубля.
Валентин Демидов
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#Инна Рогова#Новости Белгорода#Белгород#Город#Экономика#Валентин Демидов#Областной бюджет
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