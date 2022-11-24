Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В 2023 году инфляция в Белгородской области прогнозируется на уровне 6%

Сегодня, 13:38
Фото: 1MI
Информацию озвучили во время заседания Белгородской областной думы 24 ноября.

По словам замгубернатора Дмитрия Гладского, на среднесрочный период в Белгородской области заложена стабильная ценовая политика. В связи с этим среднегодовой индекс потребительских цен прогнозируется в 2023 году на уровне 106%, в 2024 году — 104,7%, а в 2025 году — 104%.

Развитие малоформатной торговли, а также проведение ярмарок будет способствовать организации беспрепятственного сбыта произведённой продукции.

Также Гладский подчеркнул, что в среднесрочном периоде прогнозируется положительная динамика всех показателей, которые характеризуют потребительский рынок области.

Читайте также:
Как изменились цены на автомобили в Белгороде осенью 2022 годаКак изменились цены в магазинах бытовой техники БелгородаЖалобы на высокие цены в военторгах мэрия Белгорода передаёт в ФАС и прокуратуру
#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Облдума#Цена#Индекс потребительских цен#Алина Харина
Подпишитесь
Партнёр Ротенбергов «зашёл» через возможного родственника в белгородский «Флагман»
Сегодня, 14:46
«Долой отходы»: белгородский «Флагман» перестал принимать мусор из-за долгов
Сегодня, 14:43
Опрос: будете ли вы покупать пиротехнику перед Новым годом в Белгороде?
Сегодня, 14:06
Кто строит проблемные ФАПы в Белгородской области
Сегодня, 10:52
Пострадавшая из-за обстрела Шебекино девушка находится в тяжёлом состоянии
Сегодня, 08:08
Белгородских депутатов обязали сообщать о коррупции в течение пяти дней
Сегодня, 14:38