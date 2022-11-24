В 2023 году инфляция в Белгородской области прогнозируется на уровне 6%

По словам замгубернатора Дмитрия Гладского, на среднесрочный период в Белгородской области заложена стабильная ценовая политика. В связи с этим среднегодовой индекс потребительских цен прогнозируется в 2023 году на уровне 106%, в 2024 году — 104,7%, а в 2025 году — 104%.