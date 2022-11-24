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Posted 24 ноября 2022, 14:03

Published 24 ноября 2022, 14:03

Modified 24 ноября 2022, 14:05

Updated 24 ноября 2022, 14:05

У дома на Вокзальной улице в Белгороде увеличили время бесплатной парковки

У дома на Вокзальной улице в Белгороде увеличили время бесплатной парковки

24 ноября 2022, 14:03
Фото: 1MI.
Сюжет
Новости Белгорода
Теперь оно составляет 30 минут с момента въезда. Ранее время бесплатной стоянки ограничивалось 15 минутами. Изменения утвердили в мэрии.

В Белгороде в районе ж/д вокзала увеличилось время бесплатной парковки. На стоянке теперь можно бесплатно оставить машину на полчаса с момента въезда.

Изменения произошли благодаря тому, что в список мест, в которых время бесплатной стоянки составляет 30 минут, внесли территориальную зону № 202 — это улица Вокзальная, 1. К этой зоне относятся дома № 2 и 5 на Гражданском проспекте.

До корректировок время бесплатного использования парковочных мест составляло 15 минут.

Напомним, что изменения в организации платных парковок в Белгороде действуют с сентября. Стало больше платных парковочных мест, но вместе с тем в разы уменьшилась сумма годового абонемента для резидентов.

В Белгороде началась продажа парковочных абонементов по сниженным ценам
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