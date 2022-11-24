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Стойленский ГОК поздравляет женщин с Днём матери

Сегодня, 14:50
Фото: Стойленский ГОК
Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) традиционно поздравил работниц предприятия с Днем матери: билетами на спектакль «Школа супружеской жизни» в Старооскольский театр для детей и молодежи им. Б. Равенских и денежным премиями.

Их получили все сотрудницы, в том числе ветераны и находящихся в отпусках по уходу за детьми.

Поддержка материнства и детства — важная часть социальной политики Стойленского ГОКа. На предприятии уже несколько лет успешно реализуется специальная программа: один из родителей, работающих на комбинате, получает при рождении ребенка единовременное пособие от 16 до 20 тыс. рублей.

Комбинат оказывает ежемесячную компенсационную выплату матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет, единовременную материальную помощь одиноким матерям и многодетным семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет на приобретение одежды и школьных принадлежностей. Женщины, приступившие к работе после отпуска по уходу за ребенком, могут пройти обучение для повышения квалификации или восстановления квалификационных навыков.

Для справки: Сегодня на Стойленском ГОКе трудятся около 1200 женщин, это 20% численности всего персонала предприятия, Совет ветеранов комбината насчитывает более 1300 женщин-пенсионеров.

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#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#День матери#Стойленский ГОК#Поздравление
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