Стойленский ГОК поздравляет женщин с Днём матери

Их получили все сотрудницы, в том числе ветераны и находящихся в отпусках по уходу за детьми.
Поддержка материнства и детства — важная часть социальной политики Стойленского ГОКа. На предприятии уже несколько лет успешно реализуется специальная программа: один из родителей, работающих на комбинате, получает при рождении ребенка единовременное пособие от 16 до 20 тыс. рублей.
Комбинат оказывает ежемесячную компенсационную выплату матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет, единовременную материальную помощь одиноким матерям и многодетным семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет на приобретение одежды и школьных принадлежностей. Женщины, приступившие к работе после отпуска по уходу за ребенком, могут пройти обучение для повышения квалификации или восстановления квалификационных навыков.
Для справки: Сегодня на Стойленском ГОКе трудятся около 1200 женщин, это 20% численности всего персонала предприятия, Совет ветеранов комбината насчитывает более 1300 женщин-пенсионеров.