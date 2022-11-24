Стойленский ГОК поздравляет женщин с Днём матери

Комбинат оказывает ежемесячную компенсационную выплату матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет, единовременную материальную помощь одиноким матерям и многодетным семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет на приобретение одежды и школьных принадлежностей. Женщины, приступившие к работе после отпуска по уходу за ребенком, могут пройти обучение для повышения квалификации или восстановления квалификационных навыков.