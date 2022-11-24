Ставшую поводом для суда над белгородскими депутатами книгу изучат в Москве

Как сообщили «Бел.Ру» в Октябрьском суде, комплексную судебно-психолого-лингвистическо-религиоведческую экспертизу проведут в Москве после ходатайств прокуратуры и заинтересованного лица Валерия Сергачёва.
Таким образом, производство по административному делу приостановлено до окончания проведения судебной экспертизы.
Отметим, что изначально заинтересованное лицо Валерий Сергачёв был против очередной проверки, но, выслушав доводы суда, с решением согласился. Также заметим, что сперва прокуратура протестовала против проведения экспертизы именно в Москве.
Напомним, в Белгороде идёт суд о признании экстремистскими материалов, которые силовики изъяли у экс-спикера облдумы Ольги Павловой и её заместителя Валерия Сергачёва. Дело суд начал рассматривать 17 октября. Истцом выступила областная прокуратура.
Подробности недавнего заседания, во время которого суд изучал мнения о скандальной книге «Евангелие от Елизаветы», — в материале «Бел.Ру».