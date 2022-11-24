«Шахтер»: легендарные футболисты из города терриконов и миллиона роз

С чего начинался футбол Донбасса
Принято считать, что родоначальниками современного футбола являются англичане (эта теория некоторыми историки опровергается). Футбол, как и спорт вообще, в условиях царской России не мог быть массовым. Тяжелый труд по 12, а то и по 14 часов в день был уделом рабочей молодежи, у которой почти не оставалось времени для отдыха и развлечений.
Первые упоминания о футбольных командах Донбасса встречаются в русских спортивных журналах 1910–1914 годов. Впрочем, не факт, что появление футбола в регионе надо связывать с появлением публикаций в прессе того времени. Есть сведения, что в футбол в Донбассе играли и до революционных событий 1905 года.
13 апреля 1913 года в Константиновке состоялось объединение футбольных кружков Донецкого бассейна. Сюда съехались представители спортивных организаций и создали футбольную лигу, в которую вошли команды Дружковки, Краматорска, Макеевки, Юзовки (тут играли в основном английские рабочие и специалисты) и Константиновки. Футбольная лига Донбасса, между прочим, стала первой региональной организацией на всей территории Российской империи.
Динамовское прошлое
Официальная история донецкого «Шахтера» гласит, что первым названием команды было «Стахановец». Однако это не совсем так. По крайней мере, первые несколько месяцев коллектив носил другое имя — «Угольщики».
В 1936 году первенство СССР было решено разыгрывать среди клубных команд. К чемпионату допустили 27 коллективов из всех союзных республик. Команды разбили по силе на четыре группы: А, Б, В и Г. Список участников турнира и составы подгрупп определили на основании различных республиканских, областных и прочих турниров предыдущих годов, в том числе имеющих лишь полуофициальный статус.
От Донбасса в состав участников попала сборная, причем «Угольщики» были сформированы путем объединения двух сильнейших команд региона, а на тот момент это были два «Динамо» из Сталино и Горловки, были и «варяги» из Константиновки, Ростова-на-Дону и других городов, и поселков.
Базировалась и играла команда вовсе не в областном центре, где на тот момент не было подходящего стадиона для проведения соревнований всесоюзного уровня. Кстати, горловский стадион «Динамо» (ныне «Шахтер») строили к первой Всесоюзной спартакиаде горнорабочих 1933 года методом народной стройки на субботниках.
Первые игра, гол и победа
3 апреля 1936 года решением Всесоюзного совета физкультуры в центре шахтерского края была создана команда мастеров, а вот датой основания «Стахановца» («Шахтера»), хотя и тогда еще были «Угольщики», принято считать 24 мая 1936 года, когда был сыгран первый официальный матч. В Казани против местного «Динамо». Игравшие в красных футболках гости проиграли 1:4, гол престижа, он же премьерный мяч в чемпионатах СССР забил Федор Манов.
Первый домашний матч в чемпионатах СССР прошел 30 мая 1936 года в Горловке. Горняки добились тогда своей первой победы — со счетом 4:2 был повержен харьковский «Спартак». В этой подгруппе также выступали тифлисский и киевские «Локомотивы», одесское и ростовское «Динамо», бакинский «Строитель». В итоге весеннего чемпионата страны горняки, набрав 12 очков, заняли 7-е место, опередив только киевских «железнодорожников».
Кто такой Стаханов
Алексей Григорьевич — советский шахтер из Орловской губернии, новатор угольной промышленности, основоположник стахановского движения и Герой Социалистического.
В августе 1935 года группа, состоявшая из забойщика на отбойном молотке Стаханова и двоих крепильщиков, добыла 102 тонны угля, что соответствовало 14 нормам выработки угля забойщика. Рекорд был приурочен к Международному юношескому дню. В сентябре того же года бригада повысила свой рекорд до 127 тонн, и началось стахановское движение. В этой истории много нюансов, но таковыми были времена — стране требовались герои.
Товарищ Стаханов вовсе не был далек от футбола. В свое время он приглашал в Кадиевку московское «Динамо». Динамовские руководители, польщенные вниманием знатного шахтера, тем не менее, вежливо ему отказали.
Во втором чемпионате Советского Союза (осень) команда выступала также в группе В уже под названием «Стахановец», сыграла свой первый матч на родном стадионе в Сталино. Но это был тот самый коллектив, что и «Угольщики» в весенней части, с тем же составом и под руководством все того же играющего главного тренера Николая Наумова.
Как «Стахановец» стал «Шахтером»
В 1938 году «Стахановец» добился права представлять свой край в группе сильнейших, несколько сезонов звезд с неба не хватал, но игра заслуживала лестных оценок специалистов, а шестеро футболистов стали мастерами спорта. Многие из игроков после начала Великой Отечественной войны ушли на фронт, другие трудились на оборонных предприятиях. После освобождения Донбасса команду пришлось создавать практически заново.
В июле 1946 года общество «Стахановец» было преобразовано и получило название «Шахтер», которое отныне объединяло коллективы физкультуры угольных предприятий всех бассейнов нашей большой страны. Сильнейшая команда Донбасса стала именоваться «Шахтер» (Сталино). В первую группу чемпионата СССР этот коллектив вернулся в 1949 году.
Пьедестал почета советского чемпионата
Первый большой успех «Шахтера» — комплект бронзовых медалей национального чемпионата — датирован далеким 1951 годом. Во главе той команды стаял Александр Пономарев, который футбольную карьеру начинал в том самом «Динамо» (Горловка) и провел одну игру в составе «Угольщиков». Известен тем, что в 1966 году первым из советских тренеров уехал работать по контракту в западный клуб — в финский «Упон Палло» из города Лахти.
Следующего прорыва горняков в медалисты пришлось ждать две дюжины лет. К серебряному сезону «Шахтер» подвел недавний наставник дубля Юрий Захаров, который по указке сверху передал команду Владимиру Салькову (коренной дончанин, отыгравший 230 матчей за донецкую команду в 1960-х). На протяжении всего сезона донбасский коллектив демонстрировал мобильный и волевой футбол. Когда для завоевания «серебра» требовалась только победа над ереванским «Араратом» в заключительной игре чемпионата, то «Шахтер» разгромил флагмана армянского футбола со счетом 3:0.
В конце 1970-х «оранжево-черные» пополнили лист достижений двумя новыми комплектами наград. В 1978 году «случилась» вторая в истории союзная «бронза». Вполне могли завершить сезон и вторыми, но не все зависело от дончан. В заключительном туре киевское «Динамо» драгоценное очко потеряло, но и «Шахтер» уступил дома московскому ЦСКА.
Владимир Сальков сдал дела в «Шахтере» новому главному тренеру Виктору Носову. Донецкая команда долго лидировала в чемпионате, но решающий матч будущему чемпиону московскому «Спартаку» проиграла, зато на одной очко обошла киевское «Динамо» и финишировала второй.
Кубковый характер
В послужном списке донецкой команды значатся четыре кубковых триумфа (еще четыре финала оказались неудачными), и по количеству завоеванных Кубков СССР «Шахтер» (напомним, команда из областного центра) уступает только московским «Спартаку», «Торпедо», «Динамо», ЦСКА и киевскому «Динамо». То есть входит в первую шестерку за всю историю, а вот хронология тех событий.
В 1960-х годах «Шахтер» имел три шанса, причем кряду (уникальный случай), стать обладателем кубкового трофея. Первая и вторая возможности были использованы. В финале 1961 года со счетом 3:1 было обыграно московское «Торпедо», а в 1962-м — зафиксирована виктория 2:0 над командой «Знамя Труда» (Орехово-Зуево). В 1963 году «Шахтер» снова добрался до финала, но на этот раз уступил 1:2 московскому «Спартаку». Все эти годы с донецкой командой работал Олег Ошенков. Российский специалист нашел подход к каждому футболисту и научил использовать свои лучшие качества — характер и неуступчивость.
Атмосферные личные воспоминания
Ваш покорный слуга впервые попал на футбол в мае 1986 году, а до этого были пусть и редкие, но всегда яркие телевизионные трансляции. «Шахтер» при переполненном стадионе принимал «Зенит» (да-да, теперь уже многократного чемпиона России). Была зафиксирована ничья 1:1, а в составе шахтеров гол забил Виктор Грачев, причем сделал это «сухим листом» (прямым ударом с угловой отметки).
В те времена поход на стадион был настоящим праздником. Если отцы брали с собой сыновей, то мамы готовились к футболу заранее — стирали лучшие вещи, либо шли покупать новую одежду. Помню, как в старенький «Запорожец» набивалось по 8-10 человек, нас провожали на стадион чуть ли не с оркестром. Рев переполненных трибун, общая неподдельная радость незнакомых до этого людей, сидящие на терриконе болельщики… Все это запомнилось на всю жизнь, а ведь только вживую в силу профессии уже довелось посмотреть больше 2000 матчей самого разного уровня.
О своем кубковом характере «Шахтер» напомнил всему Союзу в 1980-е годы. Отрезок начался с победы 2:1 в титульной игре над тбилисским «Динамо» 1980 года, а двумя сезонами ранее шахтеры с таким же счетом уступили в финале «Динамо» киевскому. В 1983 году «Шахтер» после выигрыша 1:0 у харьковского «Металлиста» завоевал четвертый титул в своей истории, а в 1984-м — пятый, когда по сумме двух матчей (2:1, 1:1) оказался сильней «Днепра» в противостоянии за Кубок сезона (так тогда назывался Суперкубок страны). Все трофеи выиграны с Виктором Носовым.
Двойной День Победы
Финал против харьковского «Металлиста» состоялся 8 мая 1983 года. На следующий день традиционно праздновался День Победы. Каким-то образом по Донецку разнеслось известие о том, что, прилетев утром из столицы, «Шахтер» примет участие в парадном шествии. И действительно, вслед за колонной ветеранов по улице Артема неторопливо двигался бронетранспортер с любимой народом командой. Капитан горняков Михаил Соколовский держал над головой выигранную хрустальную чашу. Это был двойной праздник для жителей города.
В 1985 и 1986 годах «оранжево-черные» снова играл в финалах Кубка СССР, но неудачно — поражения 1:2 и 0:1 от киевского «Динамо» и московского «Торпедо», соответственно. В первой игре шахтеры выступали все еще под началом Виктора Носова, а во второй — уже Олега Базилевича.
Еврокубковый опыт
На международной арене донецкий «Шахтер» дебютировал осенью 1976 года в розыгрыше Кубка УЕФА. Первый блин оказался отнюдь не комом. 15 сентября на Центральном стадионе «Шахтер» в присутствии 50 000 зрителей (больше просто не помещалось) наша команда со счетом 3:0 обыграла берлинское «Динамо». Исторический первый еврокубковый гол горняков уже на 3-й минуте забил Владимир Роговский.
Далее было успешное противостояние с венгерским «Гонведом», и только в 1/8 финала «Шахтер» уступил маститому итальянскому «Ювентусу». Всего в советский период горняцкий коллектив провел в еврокубках 18 матчем с соперниками из ГДР, Венгрии, Италии, Испании, Франции, ФРГ, Дании, Швейцарии и Португалии. Наивысшим достижением стал четвертьфинал Кубка обладателей кубков сезона-1983/84, увы, проигранный (2:3, 1:1) португальскому «Порту».
Три звезды, которых, к сожалению, уже нет с нами
В истории донецкой команды был не один десяток футболистов, которых можно смело назвать звездами и легендами. Виталий Старухин и Михаил Соколовский, Александр Васин и Анатолий Коньков, Виктор Грачев и даже Валерий Лобановский…
Самым титулованным тренером «Шахтера» в советский период стал Виктор Носов. Уроженец села Красная Речка, что в Хабаровской области, является воспитанником сталинского «Шахтера». С 1958-го по 1966 год центральный защитник трижды пытался закрепиться в составе команды, даже сыграл в финале Кубка СССР 1963 года. В качестве тренера стал серебряным и бронзовым призером, обладателем двух Кубков СССР и одного Кубка сезона. Скончался 17 апреля 2008 года после операции, врачи поставили диагноз — острый ишемический синдром.
При всем уважении к другим голкиперам, но сильнейшим вратарем был и остается Юрий Дегтерев. Этот знаменитый спортсмен родился еще в городе Сталино, является воспитанником «Шахтера», ворота которого на профессиональном уровне защищал с 1967-го по 1983 год. В 1980 году стал обладателем Кубка СССР, на его счету два «серебра» и «бронза» чемпионата страны, а также победа в чемпионате дублеров. В составе сборной СССР дважды становился чемпионом Европы среди юниоров (1966, 1967). Лучший вратарь Советского Союза 1977 года по прозвищу «Дуган» последние годы сильно болел. Умер ночью 5 октября 2022 года, когда ВСУ в который раз обстреляли центр Донецка.
Виктора Звягинцева, еще одного уроженца Сталино, поклонники старшего поколению знают, как отменного защитника, неплохого детского тренера, принципиального арбитра и успешного футбольного функционера. Он приложил руку, а точнее ноги к двум серебряным сезонам «Шахтера» и победе в Кубке СССР 1980 года. «Звяга» был в составе олимпийской сборной СССР, которая на Играх-1976 завоевала «бронзу». Почетного президента федерации футбола Донецка, который в свое время успел поработать и проходчиком в шахте, не стало 22 апреля 2022 года, оторвался тромб.
Новейшая история
По итогам первого чемпионата Украины, который прошел с марта по июнь 1992 года, «Шахтер» занял только четвертое место. Дальше было всего много и разного. По тринадцать побед в чемпионате и Кубке страны, девять Суперкубков Украины, а также главный успех — победа 2:1 над немецким «Вердером» в финале Кубка УЕФА 2009 года.
Это была уже, скажем мягко, другая команда. Сотни легионеров, десятки иностранных тренеров, а с 2014 года клуб по политическим мотивам превратился в перекати-поле…
В настоящее время предпринимаются попытки возрождения донецкого «Шахтера». Настоящего, любимого народом, который для начала должен сыграть в Лиге Содружества.