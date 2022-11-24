Россияне рассказали, зачем им нужна лотерея

По статистике, только трети москвичей удается получить хотя бы минимальный выигрыш, остальные билеты не приносят никакой пользы. Одно из последних исследований показало, что из восьми миллионов билетов на выигрыш можно рассчитывать только в 2,3 миллиона случаев. При этом случаи, когда люди стали миллионерами благодаря тиражам, действительно имели место. Только за последние три месяца розыгрышей игр «Национальной Лотереи» в России прибавилось 77 миллионеров, а в общей сложности все участники выиграли 565 миллионов рублей.