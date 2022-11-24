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Россияне рассказали, зачем им нужна лотерея

Сегодня, 18:17
Фото: piqsels.com
Россияне объяснили, зачем они приобретают лотерейные билеты. По статистике, выигрывает лишь треть участников розыгрыша, но люди играют не только ради выигрышей. «Национальная Лотерея» провела исследование, чтобы понять цели тех, кто участвует в лотереях.

Россияне скупают лотерейные билеты не только ради обогащения, но и из любопытства. Стоимость билета обычно невысока – около 100 рублей, а перспективы приятные: можно сразу получить миллионы, а можно годами играть, выигрывая номинальные призы.

По данным анализа, 33% участников играют, имея надежду легким способом улучшить свое благосостояние, 25% – играют, чтобы испытать удачу. Получают или покупают билеты в качестве подарка примерно 19% игроков. Еще 11% играют ради азарта и по привычке, а 12% участников приобретают билеты шутки ради. Об этом пишет kp.ru.

По статистике, только трети москвичей удается получить хотя бы минимальный выигрыш, остальные билеты не приносят никакой пользы. Одно из последних исследований показало, что из восьми миллионов билетов на выигрыш можно рассчитывать только в 2,3 миллиона случаев. При этом случаи, когда люди стали миллионерами благодаря тиражам, действительно имели место. Только за последние три месяца розыгрышей игр «Национальной Лотереи» в России прибавилось 77 миллионеров, а в общей сложности все участники выиграли 565 миллионов рублей.

 

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