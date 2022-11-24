Продуктовый магазин в Белгороде продаёт алкоголь по ночам

По словам местной жительницы, магазин «Продукты 24ч» продаёт алкоголь после 22:00. На дверях магазина находится соответствующая реклама: «Акция! Всё пиво по 60 рублей, после 22:00 — всё по 100 рублей». Возле дома собираются шумные компании, часто такие посиделки заканчиваются драками.
Продажа алкоголя в ночное время уже идёт давно и продолжается по настоящее время. Замечание делали продавцам и говорили, чтобы они поговорили со своим директором. Но увы, а воз и ныне там.
пишет белгородка
Напомним, в начале года в Белгороде предложили закрыть 96 пивных в многоквартирных домах. Местные жители жаловались на нарушение общественного и санитарного порядка, а также на то, что посетители пивных курили и пили возле подъездов домов.
Отметим, по закону торговать пивом в жилом доме нельзя, если площадь помещения не превышает 25 кв. м.