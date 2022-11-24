Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Продуктовый магазин в Белгороде продаёт алкоголь по ночам

Сегодня, 13:01
Фото: 1MI
С жалобой в «Бел.Ру» обратилась жительница дома на улице Почтовой, 50а. В доме находится круглосуточный магазин, в котором по ночам продают алкоголь и собираются шумные компании.

По словам местной жительницы, магазин «Продукты 24ч» продаёт алкоголь после 22:00. На дверях магазина находится соответствующая реклама: «Акция! Всё пиво по 60 рублей, после 22:00 — всё по 100 рублей». Возле дома собираются шумные компании, часто такие посиделки заканчиваются драками.

Продажа алкоголя в ночное время уже идёт давно и продолжается по настоящее время. Замечание делали продавцам и говорили, чтобы они поговорили со своим директором. Но увы, а воз и ныне там.
пишет белгородка
Фото: предоставлено жительницей дома

Напомним, в начале года в Белгороде предложили закрыть 96 пивных в многоквартирных домах. Местные жители жаловались на нарушение общественного и санитарного порядка, а также на то, что посетители пивных курили и пили возле подъездов домов.

Отметим, по закону торговать пивом в жилом доме нельзя, если площадь помещения не превышает 25 кв. м.

Читайте также:
Белгородцы стали больше пить крепкого алкоголя. Сильно большеВ Белгороде запретили продавать алкоголь вблизи военных объектовКак санкции повлияли на рынок алкоголя в России
#Общество#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Алкоголь#Продажа алкоголя#Магазин#Жалоба#Алина Харина
Подпишитесь
Партнёр Ротенбергов «зашёл» через возможного родственника в белгородский «Флагман»
Сегодня, 14:46
«Долой отходы»: белгородский «Флагман» перестал принимать мусор из-за долгов
Сегодня, 14:43
Опрос: будете ли вы покупать пиротехнику перед Новым годом в Белгороде?
Сегодня, 14:06
Кто строит проблемные ФАПы в Белгородской области
Сегодня, 10:52
Пострадавшая из-за обстрела Шебекино девушка находится в тяжёлом состоянии
Сегодня, 08:08
Белгородских депутатов обязали сообщать о коррупции в течение пяти дней
Сегодня, 14:38