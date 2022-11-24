Пострадавшая из-за обстрела Шебекино девушка находится в тяжёлом состоянии

15-летняя жительница Шебекино, пострадавшая в результате обстрела, находится в тяжёлом состоянии. О том, как девушка себя чувствует, рассказал министр здравоохранения области Андрей Иконников.
Как рассказал чиновник, за состоянием девушки следят московские врачи, 22 ноября медики проводили оперативное лечение. Её состояние пока тяжёлое, уточнил глава белгородского минздрава.
Напомним, девушка пострадала во время обстрела города 17 ноября. Снаряды попали в частный дом. Спустя два дня глава городского округа Владимир Жданов рассказал, что первая операция прошла успешно. После этого белгородку отправили на лечение в Москву.