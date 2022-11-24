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Погода в пятницу будет для белгородцев на +4

Сегодня, 12:56
Фото: 1MI

В Белгородской области потеплеет до +4

25 ноября в Белгородской области без существенных осадков, но местами будет туман. На дорогах — гололедица. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.
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Погода

Завтра, 25 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами ожидается туман. На дорогах возможна гололедица. Ночью от -3 ˚С до 1 ˚С. Днём — от -1 ˚С до 4 ˚С.

В Белгороде ночью -1 ˚С и без осадков, в светлое время суток потеплеет до 3 ˚С. В субботу, 26 ноября, ночью 1 ˚С и снег с дождём. Днём без осадков и 3 ˚С. 27 ноября также осадки в виде мокрого снега. В тёмное время суток 1 ˚С, днём — до 3 ˚С.

С понедельника, 28 ноября, небольшое похолодание. Ночью обещают до -1 ˚С и мокрый снег, днём до 1 ˚С. Со вторника, 29 ноября, осадков не ожидается. При этом будет небольшой мороз.

 

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#Наталья Корявых#Погода#Прогноз погоды
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