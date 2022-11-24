Погода в пятницу будет для белгородцев на +4

Завтра, 25 ноября, в регионе будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Местами ожидается туман. На дорогах возможна гололедица. Ночью от -3 ˚С до 1 ˚С. Днём — от -1 ˚С до 4 ˚С.
В Белгороде ночью -1 ˚С и без осадков, в светлое время суток потеплеет до 3 ˚С. В субботу, 26 ноября, ночью 1 ˚С и снег с дождём. Днём без осадков и 3 ˚С. 27 ноября также осадки в виде мокрого снега. В тёмное время суток 1 ˚С, днём — до 3 ˚С.
С понедельника, 28 ноября, небольшое похолодание. Ночью обещают до -1 ˚С и мокрый снег, днём до 1 ˚С. Со вторника, 29 ноября, осадков не ожидается. При этом будет небольшой мороз.