Погода в пятницу будет для белгородцев на +4

В Белгороде ночью -1 ˚С и без осадков, в светлое время суток потеплеет до 3 ˚С. В субботу, 26 ноября, ночью 1 ˚С и снег с дождём. Днём без осадков и 3 ˚С. 27 ноября также осадки в виде мокрого снега. В тёмное время суток 1 ˚С, днём — до 3 ˚С.