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Платные парковки, выплаты на похороны: о чём говорили в Белгороде 24 ноября

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
В областном центре стало больше мест платной парковки, семьям погибших военнослужащих выплатят 150 тыс. рублей на их погребение, а ФАС не признала итоги аукциона по вывозу мусора на 12,2 млрд рублей.

Расширение платной парковки

В мэрии Белгорода утвердили дополнения к списку платных парковочных мест. Локаций стало больше как в центре, так и на Харьковской горе.

В список вошли адреса на Гражданском проспекте, Народном бульваре, улицах Преображенской, Попова, Н. Островского, Костюкова. Вместе с тем увеличилось время бесплатной стоянки на Вокзальной улице.

Мэрия увеличила число платных парковок в Белгороде
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Выплата на погребение

В Белгороде семьи погибших или умерших из-за ран в ходе СВО получат единовременные выплаты в 150 тыс. рублей на погребение. Деньги положены родным и близким тех, кто служил по контракту или кого мобилизовали.

Забрать выплату может жена погибшего, или его совершеннолетний ребёнок, или родитель, или другое лицо, которое занималось организацией похорон. Заявления принимаются в городском управлении соцзащиты.

В Белгороде семьям погибших военных выделят 150 тысяч рублей на их погребение
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Новые торги ЦЭБа

Центр экологической безопасности и «Еврологистик» как единственный участник торгов заключили контракт на вывоз мусора. Его стоимость составила 12,2 млрд рублей.

Однако Федеральная антимонопольная служба после получения жалоб от других участников рынка предписала отменить итоги торгов и провести новые. Претензии подали белгородские ООО «ТК „Экотранс“» и ООО «Бел-Вэйст», а также липецкое ООО «СР-Дортех». Эти компании в свою очередь намерены участвовать в новом аукционе.

ФАС отменила итоги торгов белгородского ЦЭБ по вывозу ТКО на 12,2 млрд рублей
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Платная парковка#Похороны#Военнослужащие#ЦЭБ#Торги#Фас
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