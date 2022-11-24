Платные парковки, выплаты на похороны: о чём говорили в Белгороде 24 ноября

В мэрии Белгорода утвердили дополнения к списку платных парковочных мест. Локаций стало больше как в центре, так и на Харьковской горе.
В список вошли адреса на Гражданском проспекте, Народном бульваре, улицах Преображенской, Попова, Н. Островского, Костюкова. Вместе с тем увеличилось время бесплатной стоянки на Вокзальной улице.
В Белгороде семьи погибших или умерших из-за ран в ходе СВО получат единовременные выплаты в 150 тыс. рублей на погребение. Деньги положены родным и близким тех, кто служил по контракту или кого мобилизовали.
Забрать выплату может жена погибшего, или его совершеннолетний ребёнок, или родитель, или другое лицо, которое занималось организацией похорон. Заявления принимаются в городском управлении соцзащиты.
Центр экологической безопасности и «Еврологистик» как единственный участник торгов заключили контракт на вывоз мусора. Его стоимость составила 12,2 млрд рублей.
Однако Федеральная антимонопольная служба после получения жалоб от других участников рынка предписала отменить итоги торгов и провести новые. Претензии подали белгородские ООО «ТК „Экотранс“» и ООО «Бел-Вэйст», а также липецкое ООО «СР-Дортех». Эти компании в свою очередь намерены участвовать в новом аукционе.