Платные парковки, выплаты на похороны: о чём говорили в Белгороде 24 ноября

Однако Федеральная антимонопольная служба после получения жалоб от других участников рынка предписала отменить итоги торгов и провести новые. Претензии подали белгородские ООО «ТК „Экотранс“» и ООО «Бел-Вэйст», а также липецкое ООО «СР-Дортех». Эти компании в свою очередь намерены участвовать в новом аукционе.