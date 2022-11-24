Переезд на ж/д путях на улице Горького в Белгороде собираются открыть в 2023 году

Автомобильный переезд на улице Горького в Белгороде может появиться уже в следующем году. Над этим проектом всё ещё работает городская администрация.
Горожанин поинтересовался у врио мэра, когда стоит ожидать переезд. Демидов напомнил, что переезд технически не обустроен. На том месте имеется только пеший переход. Точные даты он пока не назвал.
«Мы рассматриваем вопрос вместе с правительством области и РЖД, чтобы выполнить обустройство полноценного переезда в 2023 году. Но по точным датам пока сориентировать не могу, будем ещё заниматься этим вопросом», — пояснил чиновник.
Примечательно, что в августе уже бывший мэр Антон Иванов говорил, что могут начаться жалобы от жителей. Улица Горького станет транзитной — многие будут её использовать как транспортный узел.
О переезде на этом участке начали говорить ещё в 2020 году. Именно тогда проект получил одобрение от РЖД. Никакие сроки реализации также не назывались.