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Переезд на ж/д путях на улице Горького в Белгороде собираются открыть в 2023 году

Сегодня, 14:56
Фото: 1MI
Городская администрация все ещё работает над проектом, рассказал во время прямого эфира врио мэра Валентин Демидов.

Автомобильный переезд на улице Горького в Белгороде может появиться уже в следующем году. Над этим проектом всё ещё работает городская администрация.

Горожанин поинтересовался у врио мэра, когда стоит ожидать переезд. Демидов напомнил, что переезд технически не обустроен. На том месте имеется только пеший переход. Точные даты он пока не назвал.

«Мы рассматриваем вопрос вместе с правительством области и РЖД, чтобы выполнить обустройство полноценного переезда в 2023 году. Но по точным датам пока сориентировать не могу, будем ещё заниматься этим вопросом», — пояснил чиновник.

Примечательно, что в августе уже бывший мэр Антон Иванов говорил, что могут начаться жалобы от жителей. Улица Горького станет транзитной — многие будут её использовать как транспортный узел.

О переезде на этом участке начали говорить ещё в 2020 году. Именно тогда проект получил одобрение от РЖД. Никакие сроки реализации также не назывались. 

 

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#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Железнодорожный переезд
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