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Педиатр под Белгородом получила 1 млн рублей по программе «Земский доктор»

Сегодня, 08:41
Фото: правительство Белгородской области
Юлия Багреева — врач-педиатр детской поликлиники в Шебекино, недавно окончила вуз по целевому направлению. Девушка стала участницей федеральной программы «Земский доктор» и получила 1 млн рублей. Деньги молодой медик хочет потратить на жильё, сообщили в правительстве региона.

Врач-педиатр детской поликлиники в Шебекино Юлия Багреева получила 1 млн рублей по программе «Земский доктор». Девушка в 2022 году окончила БелГУ по целевой программе, вернулась в родной город и стала участницей проекта. Деньги молодой врач хочет потратить на жильё.

На участке у Юлии Багреевой — более 800 детей. Как отмечает заведующая Шебекинской детской поликлиникой Марина Ковалёва, педиатр активная, общительная и умеет найти общий язык с юными пациентами и их родителями.

В правительстве региона напомнили, что программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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#Инна Рогова#Медицина#Касается каждого#Белгородская область#Шебекино#Нацпроект#Педиатр
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