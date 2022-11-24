Педиатр под Белгородом получила 1 млн рублей по программе «Земский доктор»

Врач-педиатр детской поликлиники в Шебекино Юлия Багреева получила 1 млн рублей по программе «Земский доктор». Девушка в 2022 году окончила БелГУ по целевой программе, вернулась в родной город и стала участницей проекта. Деньги молодой врач хочет потратить на жильё.