Педиатр под Белгородом получила 1 млн рублей по программе «Земский доктор»

Врач-педиатр детской поликлиники в Шебекино Юлия Багреева получила 1 млн рублей по программе «Земский доктор». Девушка в 2022 году окончила БелГУ по целевой программе, вернулась в родной город и стала участницей проекта. Деньги молодой врач хочет потратить на жильё.
На участке у Юлии Багреевой — более 800 детей. Как отмечает заведующая Шебекинской детской поликлиникой Марина Ковалёва, педиатр активная, общительная и умеет найти общий язык с юными пациентами и их родителями.
В правительстве региона напомнили, что программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются в рамках нацпроекта «Здравоохранение».