Партнёр Ротенбергов «зашёл» через возможного родственника в белгородский «Флагман»

Согласно данным СПАРК, директор клуба танго в Москве стала совладельцем белгородского «Флагмана». Ранее Зайц также владела 52,5% доли УК в ивановском ООО «ОКС» и 70% в столичном ООО «Сизон Маркет».
Что касается «Флагмана», то 65% доли также владеет Константин Подшивалов. Известно, что мужчина держит 25% доли от московского ООО «ЛВН-Менеджмент» — как и Михаил Зайц, возможный родственник Татьяны.
Ранее, в 2014 году, сообщалось, что Михаил Зайц является соучредителем компании Amma Development, бенефициара «Авиапарка». Отметим, что соинвестором компании также называли Игоря Ротенберга, сына бизнесмена Аркадия Ротенберга.
ООО «Флагман» зарегистрировано в Губкинском горокруге в 2013 году. В 2021 году сумма убытка компании превысила 53,6 млн рублей.
С 24 ноября «Флагман» перестал принимать отходы на переработку из-за долгов.