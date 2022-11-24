Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Партнёр Ротенбергов «зашёл» через возможного родственника в белгородский «Флагман»

Сегодня, 14:46
Фото: Bel.ru
Согласно данным СПАРК, Татьяне Зайц с 23 ноября принадлежит 15% доли в УК. Однофамилец Татьяны, Алексей Зайц, в свою очередь является деловым партнёром Игоря Ротенберга.

Согласно данным СПАРК, директор клуба танго в Москве стала совладельцем белгородского «Флагмана». Ранее Зайц также владела 52,5% доли УК в ивановском ООО «ОКС» и 70% в столичном ООО «Сизон Маркет».

Директор клуба танго в Москве стала совладельцем белгородского «Флагмана»
Узнать подробнее

Что касается «Флагмана», то 65% доли также владеет Константин Подшивалов. Известно, что мужчина держит 25% доли от московского ООО «ЛВН-Менеджмент» — как и Михаил Зайц, возможный родственник Татьяны.

Ранее, в 2014 году, сообщалось, что Михаил Зайц является соучредителем компании Amma Development, бенефициара «Авиапарка». Отметим, что  соинвестором компании также называли Игоря Ротенберга, сына бизнесмена Аркадия Ротенберга.

ООО «Флагман» зарегистрировано в Губкинском горокруге в 2013 году. В 2021 году сумма убытка компании превысила 53,6 млн рублей.

С 24 ноября «Флагман» перестал принимать отходы на переработку из-за долгов.

Читайте также:
Гендиректор губкинского «Флагмана» ушёл меньше чем через полгода работы«Флагман» заявил об ответном иске к белгородскому ЦЭБМусорные белгородские разборки: ЦЭБ требует с «Флагмана» 298 млн рублей обогащения
#Артем Черненко#Общество#Есть повод#Белгородская область#Роттенберг#Бизнес#Эксклюзив#Татьяна Зайц#ООО «Флагман»#Мусороперерабатывающий завод
Подпишитесь
«Долой отходы»: белгородский «Флагман» перестал принимать мусор из-за долгов
Сегодня, 14:43
Опрос: будете ли вы покупать пиротехнику перед Новым годом в Белгороде?
Сегодня, 14:06
Кто строит проблемные ФАПы в Белгородской области
Сегодня, 10:52
Пострадавшая из-за обстрела Шебекино девушка находится в тяжёлом состоянии
Сегодня, 08:08
Белгородских депутатов обязали сообщать о коррупции в течение пяти дней
Сегодня, 14:38