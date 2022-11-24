«Немного нечестно»: белгородка недовольна браками с мобилизованными ради выплат

Белгородка обратила внимание на проблему, когда браки с мобилизованными мужчинами заключали из-за выплат. Об этом она написала на странице губернатора Вячеслава Гладкова.
Как говорит женщина, её знакомая работает в ЗАГСе. Она рассказала, что многие мобилизованные выдавали «первых встречных» за своих возлюбленных. Затем они регистрировали брак, делили полученные деньги пополам и расходились.
По словам белгородки, бывали и такие случаи, что некоторые разводились, а через неделю снова «влюблялись», женились и требовали деньги. Женщина поинтересовалась, не лучше ли было бы направить эти средства на помощь семьям.
С доводами жительницы региона Вячеслав Гладков согласился и отметил, что порой процесс действительно носил трагикомический характер. Но частичная мобилизация в стране завершилась, как и браки с мобилизованными.