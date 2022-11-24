Bel.ru
ГлавноеВсе новости

«Немного нечестно»: белгородка недовольна браками с мобилизованными ради выплат

Сегодня, 09:11
Фото: 1MI

Мобилизованные белгородцы заключали браки ради выплат

Жительница региона написала комментарий на странице губернатора. Он согласился, что этот процесс порой приобретал трагикомический характер, пишет «МОЁ! Белгород».

Белгородка обратила внимание на проблему, когда браки с мобилизованными мужчинами заключали из-за выплат. Об этом она написала на странице губернатора Вячеслава Гладкова.

Как говорит женщина, её знакомая работает в ЗАГСе. Она рассказала, что многие мобилизованные выдавали «первых встречных» за своих возлюбленных. Затем они регистрировали брак, делили полученные деньги пополам и расходились.

По словам белгородки, бывали и такие случаи, что некоторые разводились, а через неделю снова «влюблялись», женились и требовали деньги. Женщина поинтересовалась, не лучше ли было бы направить эти средства на помощь семьям.

С доводами жительницы региона Вячеслав Гладков согласился и отметил, что порой процесс действительно носил трагикомический характер. Но частичная мобилизация в стране завершилась, как и браки с мобилизованными. 

 

Белгородский мобилизованный женился на пожилой женщине ради выплаты
Узнать подробнее
Читайте также:
С начала спецоперации белгородцы стали больше пить и реже женитьсяМобилизованные белгородцы продолжают жениться в ускоренном порядкеМобилизованные белгородцы женятся, а их матери создают центр поддержки семей
#Наталья Корявых#Частичная мобилизация#Мобилизованные#Браки по расчёту
Подпишитесь
ФАС отменила итоги торгов белгородского ЦЭБ по вывозу ТКО на 12,2 млрд рублей
Сегодня, 09:39
Вячеслав Гладков рассказал, по каким трассам опасно ездить из-за обстрелов
Вчера, 18:43
У белгородского губернатора появится советник по вопросам добровольчества
Сегодня, 07:31
Дворы и улицы Белгорода сковало льдом: фоторепортаж
Сегодня, 07:49
Пострадавшая из-за обстрела Шебекино девушка находится в тяжёлом состоянии
Сегодня, 08:08
Чёрт ногу сломит: у 7 компаний с названием «КРЦ „Эфко-Каскад“» проблемы с налоговой
Сегодня, 08:24