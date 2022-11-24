На соцвыплаты мобилизованным в Белгородской области потратили больше 2 млрд рублей

Как сообщил чиновник, в резервный фонд Белгородской области на 2023 год заложили 3 млрд рублей. В текущем году за счёт средств из данного источника финансирования построили два инфекционных центра — под Белгородом и в Старом Осколе. На строительно-монтажные работы выделили порядка 5 млрд рублей.
Боровик добавил, что в текущем году на мероприятия, которые связаны с СВО, направили 4,1 млрд рублей бюджетных средств. 1,9 млрд рублей ушли на антитеррористические мероприятия в 11 приграничных муниципалитетах. Речь идёт об охране объектов образования и здравоохранения, мостов и т. д.
Остальная сумма пошла на социальные выплаты мобилизованным. Это единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, поддержка семей погибших и т. д.
Что касается остальных затрат — это порядка 12 млрд рублей. Это внебюджетные средства. Часть была направлена на возобновление потерь в экономике, сельском хозяйстве, промышленности и т. д.
Мы исходим из того, что 3 млрд рублей заложили в резервный фонд. Много или мало — не знаю. Возможности для расширения расходной части бюджета нет. Мы уже не можем увеличивать доходы и дефицит. Надежда только на федеральную помощь.
Владимир Боровик
Напомним, с начала спецоперации расходы Белгородской области на мероприятия, связанные с СВО, оцениваются в размере 13 млрд рублей.