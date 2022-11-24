Московская компания не смогла засудить «Славянку-Торг» из-за слогана и упаковки

Столичная фирма требовала взыскать с белгородского предприятия компенсацию за нарушение исключительного права на слоган и дизайн упаковки. В общем ООО «АРМ» требовало по 1 млн рублей за каждое из предполагаемых нарушений. Ответчик с этими требованиями не согласился.