Московская компания не смогла засудить «Славянку-Торг» из-за слогана и упаковки

Posted 24 ноября 2022, 06:47
Published 24 ноября 2022, 06:47
Modified 24 ноября 2022, 06:57
Updated 24 ноября 2022, 06:57
Московская компания не смогла засудить белгородскую «Славянку-Торг» из-за слогана и упаковки. Арбитражный суд решил отказать ООО «АРМ» в удовлетворении требований. Это решение можно обжаловать в течение месяца.
Столичная фирма требовала взыскать с белгородского предприятия компенсацию за нарушение исключительного права на слоган и дизайн упаковки. В общем ООО «АРМ» требовало по 1 млн рублей за каждое из предполагаемых нарушений. Ответчик с этими требованиями не согласился.
Ранее сообщалось, что белгородский хладокомбинат судился с воронежским АО «Янтарь» из-за товарного знака. Речь о названии мороженого «Я люблю Воронеж». Комбинат по решению суда потерял права на пломбир.