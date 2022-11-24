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Posted 24 ноября 2022, 06:47

Published 24 ноября 2022, 06:47

Modified 24 ноября 2022, 06:57

Updated 24 ноября 2022, 06:57

Московская компания не смогла засудить «Славянку-Торг» из-за слогана и упаковки

Московская компания не смогла засудить «Славянку-Торг» из-за слогана и упаковки

24 ноября 2022, 06:47
Фото: Bel.ru.
Сюжет
Эксклюзив
Арбитражный суд Белгородской области отказал в удовлетворении требований ООО «АРМ».

Московская компания не смогла засудить белгородскую «Славянку-Торг» из-за слогана и упаковки. Арбитражный суд решил отказать ООО «АРМ» в удовлетворении требований. Это решение можно обжаловать в течение месяца.

Столичная фирма требовала взыскать с белгородского предприятия компенсацию за нарушение исключительного права на слоган и дизайн упаковки. В общем ООО «АРМ» требовало по 1 млн рублей за каждое из предполагаемых нарушений. Ответчик с этими требованиями не согласился.

Ранее сообщалось, что белгородский хладокомбинат судился с воронежским АО «Янтарь» из-за товарного знака. Речь о названии мороженого «Я люблю Воронеж». Комбинат по решению суда потерял права на пломбир. 

 

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#Экономика#Старый Оскол#Арбитражный суд#Эксклюзив#Славянка
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