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Модель поведения белгородцев изменилась с потребительской на сберегательную

Сегодня, 14:08
Фото: 1MI
На изменение экономической модели поведения населения повлиял рост цен на потребительском рынке.

Во время заседания Белгородской областной думы замгубернатора Дмитрий Гладский сообщил, что негативные последствия санкционного давления сказались на показателях потребительского рынка — на обороте розничной торговли и общественного питания. Их значения не подтверждают прогнозных планов.

По итогам восьми месяцев текущего года оборот торговли и общественного питания находится на уровне не ниже 100%, а рост объёма платных услуг составил до 101,7%.

Нестабильная экономическая ситуация привела к росту цен на потребительском рынке региона. Это повлияло на изменение модели экономического поведения населения с потребительской на сберегательную.

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#Алина Харина#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Облдума#Цены#Общепит
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