Модель поведения белгородцев изменилась с потребительской на сберегательную

Во время заседания Белгородской областной думы замгубернатора Дмитрий Гладский сообщил, что негативные последствия санкционного давления сказались на показателях потребительского рынка — на обороте розничной торговли и общественного питания. Их значения не подтверждают прогнозных планов.
По итогам восьми месяцев текущего года оборот торговли и общественного питания находится на уровне не ниже 100%, а рост объёма платных услуг составил до 101,7%.
Нестабильная экономическая ситуация привела к росту цен на потребительском рынке региона. Это повлияло на изменение модели экономического поведения населения с потребительской на сберегательную.