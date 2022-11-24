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«Любые соревнования — это работа над ошибками и приобретение нового опыта»

Сегодня, 09:59
Кандидат в мастера спорта России по вольной борьбе, мастер спорта ДНР Богдан Гладченко
Вольная борьба — это вид спортивных единоборств, в котором запрещены ударные техники, но используются различные приемы: захваты, броски, подсечки, перевороты.
 
Считается, что вольная борьба произошла от вида единоборства кэтч (с английского —
«хватать»), который был образован из развлечений шахтеров графства Ланкашир в Англии
XVI-XVII веков. Более известным этот вид спорта стал в XVIII веке в Великобритании,
благодаря цирковым представлениям со схватками борцов, проходившим на ярмарках и
праздниках. В кэтче запрещено бить соперника — с ним можно было только бороться.
Возможно, поэтому большей популярностью в то время пользовались жестокие и зрелищные кулачные бои.
 
В отличие от вольной борьбы, в кэтче противникам разрешалось душить друг друга,
выкручивать и заламывать суставы на руках и ногах. Бой продолжался до момента, когда
соперник уже не в состоянии продолжать матч. Объединяет эти виды единоборств то, что в
обоих поединок проходит в стойке и на земле, а, чтобы бросить или свалить соперника, можно брать его за любую часть тела, делать подножки и подсечки. Соревнования по вольной борьбе в основном проходят в исходном положении — партере на коленях, при этом спортсмены могут захватывать руками ноги противника и задействовать приемы с
использованием ног.
 
Кэтч обрел популярность в США, когда после гражданской войны 1861–1865 в стране
началось активное развитие индустрии развлечений. В городах проводили любительские
матчи профессиональных борцов, во время которых запрещались удушающие и болевые
приемы. Так и появилась современная вольная борьба, а в 1904 году этот вид спорта впервые включили в программу Летних Олимпийских игр в Сент-Луисе.
 
В Российской империи первым чемпионом по вольной борьбе стал Георг Гаккеншмидт в 1904 году — ранее в стране почти никто не знал об этом виде единоборств. Во время гастролей в США борец Иван Поддубный, изначально состязавшийся во французском стиле, освоил вольную борьбу и стал чемпионом этого направления. Благодаря ему, после Второй мировой войны вольно-американский стиль стал набирать популярность: за несколько лет в СССР была создана сильная школа вольной борьбы, и уже в 1952 году два советских борца завоевали золото на Олимпиаде.
«Борцовки – это было лучшее, что могло случиться»
Богдан Гладченко занимается вольной борьбой с семи лет. С детства отец приучал его к
спорту и после рабочего дня обязательно устраивал с сыном шуточные бои.
Профессионально заниматься единоборствами будущий спортсмен начал в Донецком
училище олимпийского резерва им. С. Бубки. Училище славится своими выпускниками, среды которых восемьдесят победителей и призеров Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира.
 
Несмотря на большую любовь к вольной борьбе, однажды Богдан чуть было не бросил занятия спортом.
 
«Мне тяжело было, и я сидел тогда дома, ждал родителей. Уже сформулировал мысль, чтобы сказать, что устал от этого. У меня тогда не было борцовок — я в чешках или согбетках тренировался. Только хочу что-то сказать, и отец заносит мне борцовки. Это было лучшее, что могло случиться. Он мне борцовки дал, и я забыл, что хотел ему сказать. Новый стимул, все подкрепляется. Больше этих мыслей не существовало, я продолжал тренироваться».
 
Сейчас Богдан не может находиться в Донецке из-за обстрелов. Долгое время ему
приходилось тренироваться из дома, поскольку спортивная жизнь в городе остановилась.
Благодаря поездке на сборы в Нарофоминск и Владикавказ ему удалось возобновить
тренировки на ковре, в Академии борьбы им. Аслана Хадарцева. Сейчас спортсмен чувствует себя гораздо увереннее и готов к новым соревнованиям.
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