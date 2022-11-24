Кто строит проблемные ФАПы в Белгородской области

Не путать с предыдущей: эта компания зарегистрирована уже в Белгородской области в 2017 году. И за весь 2022 «Спецстрой» заключил всего один контракт — с региональным минстроем. Впрочем, по сравнению с 2021 годом это ещё много — тогда компания не заключила ни одного договора. Зато в 2019 их было 49: в Иркутске, Рязани и даже Хакассии.