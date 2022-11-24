Кто строит проблемные ФАПы в Белгородской области

В Белгородской области всю осень не могут достроить новые фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы). По словам министра здравоохранения Андрея Иконникова, по состоянию на 21 ноября этого года 27 объектов из 37 рискуют не получить лицензию вовремя.
Мне неприятно. Мне нужно, чтобы Базаров доложил эскизы по 10 ФАПам, которые будем строить в следующем году. Такое мы точно строить больше не будем. В этом году минстрой по ФАПам поросёнка подложил.
Комментировал неудачную стройку Вячеслав Гладков
Согласно данным, которые представил минстрой во время оперсовещания, самыми проблемными являются ФАПы и ОСВ, расположенные по следующим адресам:
Если всё пойдёт по плану, то указанные ФАПы получат лицензию до 30 декабря 2022 года.
Всего из бюджета Белгородской области на строительство перечисленных зданий было выделено 360,2 млн рублей. Из федерального бюджета — 288,4 млн рублей.
На основании данных, которые «Бел.Ру» сообщили в правительстве региона, мы проанализировали, с кем и на какие суммы заключали белгородские власти контракты по строительству самых проблемных ФАПов.
Министерство строительство Белгородской области заключило с ООО «Башеврокуб» госконтракт на поставку, сборку и установку фельдшерско-акушерских пунктов и офисов семейного врача. Сумма контрактов составила 111,7 млн рублей.
По данным «Маркера», компания зарегистрирована в 2013 году в Нефтекамске (Башкортостан). Сами торги проходили без снижения стоимости, а организация была единственным их участником. Всего за текущий год компания заключила контрактов на сумму 883 млн рублей.
Согласно данным мониторинга, «Башеврокуб» отвечал за постройку семи ФАПов и ОСВ: в селах Колосково, Огибное, Кочегуры, Головино, а также в микрорайонах Северный-37, Никольское-25 и «Улитка».
Как нам сообщили в правительстве, в перечисленных ФАПах на данный момент ведутся работы по благоустройству и подключению к сетям. Закончить с этим намереваются к 25 ноября.
Стоит отметить, что с 14 сентября по 19 октября этого года компания заплатила десять штрафов по заключённому с Белгородской областью контракту. Общая их сумма составила порядка 2,4 млн рублей.
Согласно данным системы «Спарк-Интерфакс», ООО ЗМК «Башеврокуб» занимается производством пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Руководитель – Евгений Ковшов, он же владеет третью уставного капитала организации. Остальные две трети компании принадлежат Рустему Султанову и Ринату Шаяпову. По итогам 2021 года компания получила выручку в размере 2,2 млрд рублей, чистая прибыль достигла 75,8 млн рублей.
С минстроем Белгородской области компания заключила сразу три контракта на общую сумму в 232 млн рублей. По одному контракту «Специнстрой» занимается строительством амбулатории в посёлке Новосадовый Белгородского района, по двум другим — неназванных ФАПа и ОСВ.
Торги проходили без снижения стоимости, а организация была единственным их участником. Компания была зарегистрирована в 2016 году в Самаре. Всего в 2022 году «Специнстрой» заключило четыре контракта на общую сумму в 242,9 млн рублей.
С 14 июля по 24 октября этого года компания заплатила девять штрафов по просрочке. Общая сумма выплаты составила порядка 3,9 млн рублей.
ООО ЗМК «Специнстрой» специализируется на торговле оптовыми скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием. Руководитель — Фаиль Шапиков, он же владеет всем уставным капиталом организации.
По итогам 2021 года компания получила выручку в размере 92 млн рублей, убыток составил 223 тыс. рублей.
Есть и компания, зарегистрированная в Белгородской области, — в 2015 году. Занимается она строительством, а в 2022 году успела заключить 19 контрактов.
При этом семь из них были заключены с министерством строительства — общая их сумма составила 227,3 млн рублей. Все они подразумевают строительство ФАПов и офисов семейного врача (ОСВ).
Так, «Максанг» занимался поставкой и сборкой ФАПов в селах Мощёное, Тетеревино, Слоновка, Банкино, Подгорное, Новая Александрова, а также установкой ОСВ в микрорайонах «Разумное-71», «Улитка» и сёлах Яблоново, Белянка, Кустовое, Нагольное.
В сёлах Нагольное, Подгорное, Банкино и Яблонова только началась или подходит к концу установка винтовых свай. Самый поздний срок поставки модуля у Яблонова — 10 декабря, самый ранний — у Нагольного и Банкино, 24 ноября.
В селе Слоновка на данный момент согласовывается посадка здания. Срок завершения работ по этому ФАПу в правительстве не обозначили.
ООО «Максанг» занимается строительством жилых и нежилых помещений. Руководит компанией Юрий Лицавкин, он же владеет всем уставным капиталом организации. В 2021 году компания получила 71 млн рублей выручки, чистая прибыль составила 2,1 млн рублей.
Также «Максанг» заплатил девять штрафов из-за несвоевременного строительства ряда ОСВ. Общая сумма выплаты составила примерно 2,6 млн рублей.
Не путать с предыдущей: эта компания зарегистрирована уже в Белгородской области в 2017 году. И за весь 2022 «Спецстрой» заключил всего один контракт — с региональным минстроем. Впрочем, по сравнению с 2021 годом это ещё много — тогда компания не заключила ни одного договора. Зато в 2019 их было 49: в Иркутске, Рязани и даже Хакассии.
В родной Белгородской области «Спецстрой» строит ОСВ: в ИЖС «Казацкий» и «Заречье», в микрорайоне «Разумное-54», а также в сёлах Голубино, Ездочное и Русская Халань. Сумма контракта — 105 млн рублей.
По данным правительства региона, сейчас в этих офисах проходит благоустройство и подключение к сетям коммуникации.
Компания занимается строительством жилых и нежилых помещений. Руководит «Спецстроем» Виктор Зубков, он же владеет всем уставным капиталом организации. В 2021 году компания получила выручку в размере 92 млн рублей, чистая прибыль составила 1,7 млн рублей.
«Спецстрой», как и перечисленные выше компании, также выплачивал штрафы за «просрочку исполнения поставщиком обязательств»: общая сумма за десять штрафов составила 4,6 млн рублей.
Ещё одна компания, зарегистрированная в Белгородской области в 2013 году. За 2022 заключила 10 контрактов на 390 млн рублей. Из них один — по строительству и монтажу ОСВ в «Разумном-54». Сумма контракта составила 6 млн рублей.
Компания также занимается строительством жилых и нежилых помещений. Руководит ею Эдгар Херимян, он же владеет всем уставным капиталом организации. У компании есть шесть «дочек». В 2021 году компания получила выручку в размере 1,3 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,5 млн рублей.
Отметим, что компания не выплатила по просрочке ни одного штрафа.
Из названия организации нетрудно догадаться, что зарегистрирована она в Волоконовке. Компания молодая, на рынке с 2021 года. В этом же году успела заключить десять контрактов на 71,8 млн рублей.
С минстроем у «Волоконстроймонтажа» заключено два контракта: на строительство ОСВ в селе Колосково и на строительство ФАПа в Хуторе Давыдкин. Сумма — 8,6 млн рублей.
Как мы отмечали раньше, в селе Колосково на данный момент идёт работа по благоустройству и подключению к сетям. Планируют закончить до 25 ноября.
«Волоконстроймонтаж» специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений. Руководителем компании является Михаил Захаров, он же владеет всем уставным капиталом организации. В 2021 году компания получила выручку в размере 80 тыс. рублей, чистая прибыль составила 60 тыс. рублей.
Штрафов у компании нет.
Нашлось место и компании, зарегистрированной в марте 2021 года в Севастополе. За 2022 год «Арт-Строй» успело взять три контракта, два из которых — с минстроем Белгородской области.
Отвечала компания за монтажные работы ФАПов в селе Триречное и в хуторе Колесников. Сумма контрактов вместе — 10,8 млн рублей.
Данные ФАПы, согласно данным минстроя, к проблемным не относятся. Штрафов у «Арт-Строя» не наблюдается.
Компания также специализируется на строительстве жилых и нежилых помещений. Руководит «Арт-Строем» Анна Погосян, владеющая всем уставным капиталом организации. В 2021 году компания получила выручку в размере 4 млн рублей.
Место регистрации компании — Шебекино. Существует «ШСРМУ» с 2005 года. В 2022 компания стала поставщиком по четырём контрактам, три из которых — с минстроем, по строительству ОСВ в ИЖС «Казацкий», «Заречье» и «Пушкарские дачи». Общая сумма — 7,8 млн рублей.
В этих ОСВ сейчас также идут работы по их подключению к сетям и благоустройству. Планируют их закончить к 25 ноября.
Занимается компания подготовкой строительных площадок. Руководителем компании является Борис Толстой, он же владеет всем уставным капиталом организации. В 2021 году компания получила выручку в размере 77 млн рублей, чистая прибыль составила 920 тыс. рублей.
Вероятно, речь идёт об ООО «Техстрой», принадлежащей Алексею Козубову. Согласно данным системы «Маркер», эта компания занималась строительством пристройки-детского сада к «Грузчанской СОШ» в Борисовском районе.
Данных о строительстве ФАПов по этой компании нет, хотя в правительстве «Бел.Ру» ответили, что ИП занимался монтажными работами в некоторых из этих учреждений.
Аналогичная ситуация с этой компанией — данных об участии в стройке ФАПов по ней не имеется.
Занимается «ПСК Вертикаль» подготовкой и строительством зданий. Руководителем компании является Владислав Верещагин, он же владеет и всем уставным капиталом организации. В 2021 году компания получила выручку в размере 18,3 млн рублей, чистая прибыль составила 774 тыс. рублей.
Таким образом, нам не удалось узнать, кто строил ОСВ в Белгороде на улице Орлова, а также ФАПы в сёлах Беловское и Головино Белгородского района. Вполне вероятно, что этим занимались последние две компании.