Константин Полежаев высказался об остановке работы белгородского «Флагмана»

Причиной закрытия стали разногласия в финансах между регопаратором ЦЭБ и «Флагманом». По словам замгубернатора Константина Полежаева, в министерстве ЖКХ решили временно перенаправить отходы на полигон ТБО, расположенный недалеко от Чернянки.