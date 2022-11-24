Константин Полежаев высказался об остановке работы белгородского «Флагмана»

Сегодня, 24 ноября, белгородский «Флагман» из Губкинского горокруга приостановил свою деятельность и перестал принимать мусор. Работало предприятие в Губкине и Старом Осколе.
Причиной закрытия стали разногласия в финансах между регопаратором ЦЭБ и «Флагманом». По словам замгубернатора Константина Полежаева, в министерстве ЖКХ решили временно перенаправить отходы на полигон ТБО, расположенный недалеко от Чернянки.
На завтра назначено совещание со всеми заинтересованными службами и комиссией по регулированию цен и тарифов. Решение будет найдено. Ситуацию контролирую лично.
Константин Полежаев
Полежаев считает, что уход «Флагмана» не изменит график вывоза мусора в Старом Осколе и Губкине и, соответственно, не станет причиной неудобств для белгородцев.