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Константин Полежаев высказался об остановке работы белгородского «Флагмана»

Сегодня, 17:17
Фото: 1MI
Замгубернатора считает, что закрытие предприятия по приёму мусора не повлияет на график его вывоза в Старом Осколе и Губкине.

Сегодня, 24 ноября, белгородский «Флагман» из Губкинского горокруга приостановил свою деятельность и перестал принимать мусор. Работало предприятие в Губкине и Старом Осколе.

Причиной закрытия стали разногласия в финансах между регопаратором ЦЭБ и «Флагманом». По словам замгубернатора Константина Полежаева, в министерстве ЖКХ решили временно перенаправить отходы на полигон ТБО, расположенный недалеко от Чернянки.

На завтра назначено совещание со всеми заинтересованными службами и комиссией по регулированию цен и тарифов. Решение будет найдено. Ситуацию контролирую лично.
Константин Полежаев

Полежаев считает, что уход «Флагмана» не изменит график вывоза мусора в Старом Осколе и Губкине и, соответственно, не станет причиной неудобств для белгородцев. 

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