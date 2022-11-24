К 2023 году госдолг Белгородской области вырастет до 31,1 млрд рублей

Как отметил чиновник, благодаря высокой доходной базе в 2021 и 2022 году рыночные заимствования областным бюджетом не привлекались. В 2021 году госдолг области снизился на 7 млрд рублей к уровню 2020 года и составил 25,5 млрд рублей. Рост госдолга в 2022 году обусловлен замещением обязательств региона по облигациям в сумме 3 млрд рублей и рядом других причин.
Также в 2022 году был получен бюджетный кредит в сумме 2 млрд рублей на реализацию инфраструктурных проектов. Объём госдолга области на 1 января 2023 года составит 31,1 млрд рублей.
В отчётном финансовом году регион по объективным причинам будет вынужден осуществлять заимствования не только на погашение долговых обязательств, но и на финансирование дефицита областного бюджета — 8 млрд рублей.
Владимир Боровик
В 2023 году власти планируют привлекать облигационные займы и банковские кредиты. В 2024 и 2025 году рыночные денежные заимствования будут направлять только на погашение долговых обязательств.
Также в предстоящем трёхлетнем периоде предлагается привлечь инфраструктурные бюджетные кредиты. Таким образом, госдолг области в плановом периоде варьируется в пределах 41–42 млрд рублей.