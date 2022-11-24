К 2023 году госдолг Белгородской области вырастет до 31,1 млрд рублей

Как отметил чиновник, благодаря высокой доходной базе в 2021 и 2022 году рыночные заимствования областным бюджетом не привлекались. В 2021 году госдолг области снизился на 7 млрд рублей к уровню 2020 года и составил 25,5 млрд рублей. Рост госдолга в 2022 году обусловлен замещением обязательств региона по облигациям в сумме 3 млрд рублей и рядом других причин.