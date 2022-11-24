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Харьковчанин подорвался на мине в районе приграничного белгородского села

Сегодня, 08:13
Фото: 1MI
В Россию мужчина пытался попасть в обход пунктов пропуска. Харьковчанин подорвался на противопехотной мине, но выжил, пишет Baza. Пострадавшего госпитализировали, у него осколочное ранение ноги.

Происшествие случилось днём 23 ноября. Житель Харькова решил попасть на территорию РФ в обход пунктов пропуска. В районе белгородского села Солнцевка 52-летний мужчина оказался в поле и подорвался на противопехотной мине.

Пострадавший выжил, его госпитализировали. У харьковчанина — осколочное ранение правой ноги.

Отметим, что другая недавняя история с миной закончилась трагично. В краснояружском Староселье на боеприпасе подорвался Volkswagen Polo — сидевшие в иномарке супруги 67 и 63 лет погибли на месте. Пенсионеры пытались объехать дерево по обочине, где авто и наехало на мину.

Погибшие в подорвавшемся авто белгородские пенсионеры объезжали дерево по обочине
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#Инна Рогова#Происшествия#Белгородская область#Солнцевка#Подрыв#Пункт пропуска#Граница
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