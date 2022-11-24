Харьковчанин подорвался на мине в районе приграничного белгородского села

Происшествие случилось днём 23 ноября. Житель Харькова решил попасть на территорию РФ в обход пунктов пропуска. В районе белгородского села Солнцевка 52-летний мужчина оказался в поле и подорвался на противопехотной мине.
Пострадавший выжил, его госпитализировали. У харьковчанина — осколочное ранение правой ноги.
Отметим, что другая недавняя история с миной закончилась трагично. В краснояружском Староселье на боеприпасе подорвался Volkswagen Polo — сидевшие в иномарке супруги 67 и 63 лет погибли на месте. Пенсионеры пытались объехать дерево по обочине, где авто и наехало на мину.