Харьковчанин подорвался на мине в районе приграничного белгородского села

Отметим, что другая недавняя история с миной закончилась трагично. В краснояружском Староселье на боеприпасе подорвался Volkswagen Polo — сидевшие в иномарке супруги 67 и 63 лет погибли на месте. Пенсионеры пытались объехать дерево по обочине, где авто и наехало на мину.