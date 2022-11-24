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Гвардиола отреагировал на продление контракта с «Манчестер Сити»

Сегодня, 12:15
Испанский остается рулевым «горожан» до завершения сезона-2024/2025.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен подписанием нового соглашения с английской командой. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу манкунианцев.

Испанец считает, что в ближайшие два года клуб завоюет несколько трофеев, а он и его подопечные напишут потрясающую главу в истории команды из Манчестера. Гвардиола подчеркнул, что у клуба есть стабильность.

Гвардиола является тренером «Манчестер Сити» и с тех пор взял одиннадцать трофеев. 

В первом раунде Лиги чемпионов английскому клубу будет противостоять «Лейпциг».

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