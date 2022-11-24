Гвардиола отреагировал на продление контракта с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола доволен подписанием нового соглашения с английской командой. Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на пресс-службу манкунианцев.
Испанец считает, что в ближайшие два года клуб завоюет несколько трофеев, а он и его подопечные напишут потрясающую главу в истории команды из Манчестера. Гвардиола подчеркнул, что у клуба есть стабильность.
Гвардиола является тренером «Манчестер Сити» и с тех пор взял одиннадцать трофеев.
В первом раунде Лиги чемпионов английскому клубу будет противостоять «Лейпциг».