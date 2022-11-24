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Госномерам машин из новых регионов России присвоили четыре цифровых кода

Сегодня, 05:51
Фото: 1MI
Соответствующие изменения внесли в приказ МВД России № 766 «О государственных регистрационных знаках транспортных средств». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Приказ подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Согласно документу, госномерам автомобилей из Донецкой Народной Республики присваивается цифровой код 80, из Луганской Народной Республики — 81.

На госномерах транспортных средств из Херсонской области будет значиться код 84, из Запорожской области — 85. Коды 171 и 172 больше недействительны. Раньше они использовались на машинах посольств ДНР и ЛНР.

Фото: http://publication.pravo.gov.ru/

 

Напомним, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Губернатор Белгородской области присутствовал на церемонии подписания соглашений и отметил, что теперь граница региона с Украиной сократилась на треть. Белгородская область взяла шефство над двумя районами ЛНР — Белокуракинским и Троицким.

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#Алина Харина#Общество#ЛНР#ДНР#Запорожская область#Херсонская область#Госномер#Госномера
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