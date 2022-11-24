Госномерам машин из новых регионов России присвоили четыре цифровых кода

Напомним, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Губернатор Белгородской области присутствовал на церемонии подписания соглашений и отметил, что теперь граница региона с Украиной сократилась на треть. Белгородская область взяла шефство над двумя районами ЛНР — Белокуракинским и Троицким.