Госномерам машин из новых регионов России присвоили четыре цифровых кода

Приказ подписал министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Согласно документу, госномерам автомобилей из Донецкой Народной Республики присваивается цифровой код 80, из Луганской Народной Республики — 81.
На госномерах транспортных средств из Херсонской области будет значиться код 84, из Запорожской области — 85. Коды 171 и 172 больше недействительны. Раньше они использовались на машинах посольств ДНР и ЛНР.
Напомним, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Губернатор Белгородской области присутствовал на церемонии подписания соглашений и отметил, что теперь граница региона с Украиной сократилась на треть. Белгородская область взяла шефство над двумя районами ЛНР — Белокуракинским и Троицким.