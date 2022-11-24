У каждого человека, оформившего ипотеку, по закону есть возможность досрочно её погасить. Однако в некоторых случаях это может быть не самым выгодным решением. Есть ситуации, когда лучше использовать деньги для увеличения дохода, а не для того, чтобы бросить все силы на погашение кредита
Один из таких случаев — когда нет финансовой подушки безопасности хотя бы на 2–3 месяца. Или же когда ипотека взята под низкий процент (семейная, льготная, субсидированная застройщиком). В этом случае ставки по банковским депозитам могут быть выше ипотечных, в связи с чем лучшим способом для применения лишних денег станет перевод их на вклад и получение дополнительного дохода. Помимо этого, не стоит быстрее закрывать ипотеку, если она уже практически погашена, уверены эксперты.
Ипотечную квартиру также можно сдавать в аренду. Арендная плата тогда должна быть равной или превышать ежемесячный платёж по ипотеке. Правда, вариант этот подходит больше для вторичного жилья, когда его можно сдавать уже после небольшого косметического ремонта.
Если решение о досрочном погашении уже принято, стоит не забыть уведомить об этом банк. В противном случае платёж не засчитают в срок погашения. Закрыть кредит досрочно можно полностью или же частично.
При частичном погашении существует три варианта действий: сократить срок ипотеки, уменьшить срок ежемесячного платежа или выбрать комбинированный способ (чередование сокращения срока и уменьшения платежа). Эксперты называют первый вариант более выгодным для минимизации переплаты.
В Роскачестве также напомнили, что перед принятием решения о досрочном погашении нужно подсчитать экономию на процентах. Сделать это можно с помощью онлайн-калькуляторов, найти их можно в Сети.