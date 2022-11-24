Один из таких случаев — когда нет финансовой подушки безопасности хотя бы на 2–3 месяца. Или же когда ипотека взята под низкий процент (семейная, льготная, субсидированная застройщиком). В этом случае ставки по банковским депозитам могут быть выше ипотечных, в связи с чем лучшим способом для применения лишних денег станет перевод их на вклад и получение дополнительного дохода. Помимо этого, не стоит быстрее закрывать ипотеку, если она уже практически погашена, уверены эксперты.