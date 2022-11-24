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Дворы и улицы Белгорода сковало льдом: фоторепортаж

Сегодня, 07:49
Фото: Артём Черненко / Bel.ru
Белгород в очередной раз испытывает на себе последствия перепада температур: ходить и ездить по улицам стало небезопасно.

Погода в регионе меняется с минусовой на плюсовую меньше чем за полные сутки, из-за чего подтаявший днём снег к вечеру превращается в ледяную корку. Рано утром перемещаться по городу приходится с осторожностью, в прямом смысле слова взвешивая каждый шаг.

Так, допустим, выглядит сейчас центр: если в Центральном парке уже успели убрать, то скованные льдом дворы продолжают испытывать вестибулярный аппарат граждан на восприимчивость. Пугают и нависшие над головами сосульки.

Фото: Артём Черненко / Bel.ru

Не лучше ситуация и на Харгоре, где проходы от одного двора к другому напоминают ледяную горку.

Фото: Кристина Семенчук / Bel.ru

А вот как прокомментировали гололёд на улицах в администрации.

Будьте осторожнее — на дорогах гололедица. Коммунальщики проводят противогололёдную обработку. Но важно соблюдать скоростной режим. Коммунальщики усиленно работали ночью и будут принимать все необходимые меры в течение дня.
и. о. мэра Валентин Демидов

По данным чиновника, за ночь на дороги города высыпали 220 тонн песко-соляной смеси и около 16 тонн соли. Кроме того, убрали и вывезли более 2 тысяч тонн снега — для этого использовали 77 машин.

Днём же коммунальщики планируют использовать 59 единиц техники. Чистить и обрабатывать улицы города выйдет более 200 человек.

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