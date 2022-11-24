Дворы и улицы Белгорода сковало льдом: фоторепортаж

Погода в регионе меняется с минусовой на плюсовую меньше чем за полные сутки, из-за чего подтаявший днём снег к вечеру превращается в ледяную корку. Рано утром перемещаться по городу приходится с осторожностью, в прямом смысле слова взвешивая каждый шаг.