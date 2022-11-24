«Долой отходы»: белгородский «Флагман» перестал принимать мусор из-за долгов

«Мусорные войны» в Белгородской области привели к тому, что «Флагман» перестал принимать мусор с 24 ноября. В экотехнопарке заявили, что одной из причин стала «критическая для осуществления деятельности» задолженность регоператора ЦЭБ перед предприятием.