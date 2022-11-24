Bel.ru
ГлавноеВсе новости

«Долой отходы»: белгородский «Флагман» перестал принимать мусор из-за долгов

Сегодня, 14:43
Фото: Bel.ru

Белгородский «Флагман» перестал принимать мусор из-за долгов

Причиной стала «критическая для осуществления деятельности» задолженность ЦЭБ перед предприятием. Подробности сообщает «Коммерсант».

«Мусорные войны» в Белгородской области привели к тому, что «Флагман» перестал принимать мусор с 24 ноября. В экотехнопарке заявили, что одной из причин стала «критическая для осуществления деятельности» задолженность регоператора ЦЭБ перед предприятием.

О происходящем представители компании уведомили и власти региона. Работников отправят в простой с 28 ноября. Долги Центра экологической безопасности — не единственная проблема. Ресурсоснабжающие и подрядные отказались оказывать услуги экотехнопарку. Тоже из-за долгов. Компания также не в состоянии выплачивать зарплату, страховые взносы, налоги.

Интересно, что накануне совладельцем губкинского «Флагмана» стала директор московского клуба танго. Татьяне Зайц теперь принадлежит 15% доли в УК компании.

Ранее сообщалось, что ЦЭБ требует с «Флагмана» 298 млн рублей неосновательного обогащения. Мусороперерабатывающий завод подал встречный иск

 

Гендиректор губкинского «Флагмана» ушёл меньше чем через полгода работы
Узнать подробнее
Читайте также:
«Флагман» заявил об ответном иске к белгородскому ЦЭБМусорные белгородские разборки: ЦЭБ требует с «Флагмана» 298 млн рублей обогащения«Флагман» и ЦЭБ разрешили спор в досудебном порядке
#Наталья Корявых#Экономика#Мусорная реформа#Флагман#Отказ принимать мусор#ЦЭБ#Долги
Подпишитесь
Партнёр Ротенбергов «зашёл» через возможного родственника в белгородский «Флагман»
Сегодня, 14:46
Опрос: будете ли вы покупать пиротехнику перед Новым годом в Белгороде?
Сегодня, 14:06
Кто строит проблемные ФАПы в Белгородской области
Сегодня, 10:52
Пострадавшая из-за обстрела Шебекино девушка находится в тяжёлом состоянии
Сегодня, 08:08
Белгородских депутатов обязали сообщать о коррупции в течение пяти дней
Сегодня, 14:38