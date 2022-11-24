«Долой отходы»: белгородский «Флагман» перестал принимать мусор из-за долгов

«Мусорные войны» в Белгородской области привели к тому, что «Флагман» перестал принимать мусор с 24 ноября. В экотехнопарке заявили, что одной из причин стала «критическая для осуществления деятельности» задолженность регоператора ЦЭБ перед предприятием.
О происходящем представители компании уведомили и власти региона. Работников отправят в простой с 28 ноября. Долги Центра экологической безопасности — не единственная проблема. Ресурсоснабжающие и подрядные отказались оказывать услуги экотехнопарку. Тоже из-за долгов. Компания также не в состоянии выплачивать зарплату, страховые взносы, налоги.
Интересно, что накануне совладельцем губкинского «Флагмана» стала директор московского клуба танго. Татьяне Зайц теперь принадлежит 15% доли в УК компании.
Ранее сообщалось, что ЦЭБ требует с «Флагмана» 298 млн рублей неосновательного обогащения. Мусороперерабатывающий завод подал встречный иск.