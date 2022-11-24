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Директор клуба танго в Москве стала совладельцем белгородского «Флагмана»

Сегодня, 13:07
Фото: 1MI
Татьяне Зайц теперь принадлежит 15% доли в УК. Изменения действуют с 23 ноября, следует из данных СПАРК.

Директор клуба танго в Москве стала совладельцем белгородского «Флагмана». Татьяна Зайц теперь владеет 15% доли в УК. Изменения действуют с 23 ноября.

ООО «Флагман» зарегистрировано в Губкинском горокруге в 2013 году. В 2021 году сумма убытка компании превысила 53,6 млн рублей. На текущий момент долями в уставном капитале предприятия владеют три человека. Константину Подшивалову принадлежит 65% доли в УК, Анне Кулаковской — 20%, остальная доля — Татьяны Зайц.

Зайц также владела 52,5% доли УК в ивановском ООО «ОКС», 70% в столичном ООО «Сизон Маркет».

«Флагман» тем временем судится с белгородским ЦЭБ. Последний подал иск в отношении предприятия за неосновательное обогащение. Сумма — 298 млн рублей. Компания подала встречный иск.  

 

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#Наталья Корявых#Экономика#Эксклюзив#Есть повод#Губкин#Татьяна Зайц#ООО «Флагман»#ТКО#Мусороперерабатывающий завод
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