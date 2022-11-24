Директор клуба танго в Москве стала совладельцем белгородского «Флагмана»

ООО «Флагман» зарегистрировано в Губкинском горокруге в 2013 году. В 2021 году сумма убытка компании превысила 53,6 млн рублей. На текущий момент долями в уставном капитале предприятия владеют три человека. Константину Подшивалову принадлежит 65% доли в УК, Анне Кулаковской — 20%, остальная доля — Татьяны Зайц.