Директор клуба танго в Москве стала совладельцем белгородского «Флагмана». Татьяна Зайц теперь владеет 15% доли в УК. Изменения действуют с 23 ноября.
ООО «Флагман» зарегистрировано в Губкинском горокруге в 2013 году. В 2021 году сумма убытка компании превысила 53,6 млн рублей. На текущий момент долями в уставном капитале предприятия владеют три человека. Константину Подшивалову принадлежит 65% доли в УК, Анне Кулаковской — 20%, остальная доля — Татьяны Зайц.
Зайц также владела 52,5% доли УК в ивановском ООО «ОКС», 70% в столичном ООО «Сизон Маркет».
«Флагман» тем временем судится с белгородским ЦЭБ. Последний подал иск в отношении предприятия за неосновательное обогащение. Сумма — 298 млн рублей. Компания подала встречный иск.