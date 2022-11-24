Дефицит бюджета Белгородской области в 2023 году может достичь 16,9 млрд рублей

По данным заместителя губернатора Белгородской области Владимира Боровика, в целом параметры областного бюджета с учётом федеральной помощи на 2023 год будут выглядеть следующим образом: доходы — 115,8 млрд рублей, расходы — 132,6 млрд рублей, дефицит — 16,9 млрд рублей.
На финансирование дефицита предусмотрены следующие источники:
Кроме того, предусматривается размещение облигационного займа в целях погашения ранее привлечённых заимствований в сумме 5,4 млрд рублей. Боровик добавил, что в расходной части бюджета предусмотрен резервный фонд в объёме 3 млрд рублей.
Представленные основные параметры областного бюджета на предстоящую трёхлетку являются базовыми и будут уточняться в ходе дальнейшей работы по бюджетным корректировкам ко второму чтению и далее.
Владимир Боровик