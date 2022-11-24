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Дефицит бюджета Белгородской области в 2023 году может достичь 16,9 млрд рублей

Сегодня, 13:11
Фото: 1MI
Депутаты Белгородской облдумы приняли в первом чтении проект закона об областном бюджете на 2023 год и плановый трёхлетний период. В следующем году дефицит может составить 16,9 млрд рублей.

По данным заместителя губернатора Белгородской области Владимира Боровика, в целом параметры областного бюджета с учётом федеральной помощи на 2023 год будут выглядеть следующим образом: доходы — 115,8 млрд рублей, расходы — 132,6 млрд рублей, дефицит — 16,9 млрд рублей.

На финансирование дефицита предусмотрены следующие источники:

  1. 6,5 млрд рублей — за счёт остатков средств бюджета;
  2. 10,3 млрд рублей — заимствования:
  • 8 млрд рублей — банковский кредит;
  • 2,4 млрд рублей — инфраструктурный бюджетный кредит.
Фото: Презентация Владимира Боровика

Кроме того, предусматривается размещение облигационного займа в целях погашения ранее привлечённых заимствований в сумме 5,4 млрд рублей. Боровик добавил, что в расходной части бюджета предусмотрен резервный фонд в объёме 3 млрд рублей.

Представленные основные параметры областного бюджета на предстоящую трёхлетку являются базовыми и будут уточняться в ходе дальнейшей работы по бюджетным корректировкам ко второму чтению и далее.
Владимир Боровик
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#Экономика#Эксклюзив#Белгородская область#Дефицит бюджета#Депутаты#Белгородская облдума#Кристина Семенчук
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