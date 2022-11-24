Чёрт ногу сломит: у 7 компаний с названием «КРЦ „Эфко-Каскад“» проблемы с налоговой

Ещё одна фирма под названием «КРЦ «Эфко-Каскад“» с 2018 года также работает в Сочи, но по адресу ул. Конституции СССР, 46. Отрасль — деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных. Владельцем является Денис Реш. В настоящее время она недействующая. В 2019 году её исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений.