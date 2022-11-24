Чёрт ногу сломит: у 7 компаний с названием «КРЦ „Эфко-Каскад“» проблемы с налоговой

География регистрации компаний «КРЦ „Эфко-Каскад“» начинается в Сочи и заканчивается в Москве. Из-за недостоверных данных о владельцах налоговые органы подают в суды, требуя закрыть предприятия. Примечательно, что почти все из них юридически не относятся к ГК «ЭФКО».
К примеру, согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», одна из компаний «КРЦ «Эфко-Каскад“» зарегистрирована в Сочи, на ул. Войкова, 21 в 2021 году. Фирма занимается оптовой торговлей масличными семенами и маслосодержащими плодами. Принадлежит компания Александру Цапову. По результатам проверки сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, контролирующие органы пришли к выводу, что данные об адресе регистрации юрлица недостоверные.
Ещё одна фирма под названием «КРЦ «Эфко-Каскад“» с 2018 года также работает в Сочи, но по адресу ул. Конституции СССР, 46. Отрасль — деятельность агентов по оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных животных. Владельцем является Денис Реш. В настоящее время она недействующая. В 2019 году её исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверных сведений.
Следующая компания «КРЦ «Эфко-Каскад“» зарегистрирована в Белгороде в 2021 году. Она занимается оптовой торговлей масличными семенами и маслосодержащими плодами. Владелец — Сергей Мельников. По результатам проверки достоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений, данные об адресе регистрации признали недостоверными.
С 2021 года, но уже в Москве, работает фирма «КРЦ «Эфко-Каскад“», которая занимается оптовой торговлей пищевыми маслами и жирами. Руководителем компании числится Евгений Дмитриенко, а бенефициаром — Владимир Штейников. Контролирующие органы признали сведения об адресе компании, учредителе и лице, имеющем право действовать без доверенности, недействительными.
Ещё одна компания «КРЦ «Эфко-Каскад“», которая также зарегистрирована в Москве в 2021 году, занимается оптовой торговлей масличными семенами и маслосодержащими продуктами. Принадлежит организация Дмитрию Прыткову. В настоящее время она недействующая. По результатам проверки сведения в ЕГРЮЛ о местонахождении фирмы признали недостоверными.
Проблемы есть и у компании «КРЦ «Эфко-Каскад“» из Санкт-Петербурга. Организация имеет тот же ОКВЭД. Владелец — Дмитрий Морозов. В настоящее время предприятие ликвидируется. Сведения в ЕГРЮЛ о лице, имеющем право действовать без доверенности, учредителе и адресе места нахождения компании налоговики считают недостоверными.
Как и сведения об адресе компании «КРЦ «Эфко-Каскад“» в Москве. Там фирма работает с 2021 года и занимается оптовой торговлей. Владельцем является Сергей Оленев.
И единственная организация «КРЦ «Эфко-Каскад“», у которой нет проблем с данными в ЕГРЮЛ, работает с 2004 года и принадлежит АО «ЭФКО Продукты Питания». Фирма занимается оптовой торговлей пищевыми маслами и жирами. Руководитель — Ирина Суровикова. По итогам 2021 года выручка от продажи составила 204 млрд рублей, а чистая прибыль — 2,1 млрд рублей.
При этом с июля предприятие участвовало в 651 судебном разбирательстве. Большинство из дел касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам поставки, по договорам перевозки и корпоративных споров.
Чтобы ещё более подробно разобраться в ситуации и узнать, почему у большинства компаний «КРЦ „Эфко-Каскад“» есть проблемы со сведениями в ЕГРЮЛ, журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в налоговую и в «ЭФКО».