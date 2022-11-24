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Больше тысячи белгородских семей получили 82 тысячи рублей регионального маткапитала

Сегодня, 09:47
Фото: 1MI
Маткапитал получили более 1,1 тыс. семей. Жителям региона выплачивают по 82 тыс. рублей, сообщили в областном правительстве.
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Выплаты

Белгородцам выплатили 83 млн рублей регионального маткапитала. Выплату получили свыше 1,1 тыс. семей. Жителям региона платят по 82 тыс. рублей.

Выплата предусмотрена для семей с тремя и более детьми. Право на неё имеют семьи, которые живут в регионе не менее трёх лет. Третий и последующие дети при этом должны были родиться после 1 января 2012 года.

На получение выплаты необходимо подать соответствующее заявление. Сделать это можно в органах соцзащиты, МФЦ или на портале государственных и муниципальных услуг. Средства семьи имеют право направить на покупку или строительство жилья, капремонт и погашение ипотечного кредита. 

Региональный маткапитал многодетным семьям предлагают выдавать через год
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#Наталья Корявых#Региональный материнский капитал#Выплаты#Статистика
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