Больше тысячи белгородских семей получили 82 тысячи рублей регионального маткапитала

Белгородцам выплатили 83 млн рублей регионального маткапитала. Выплату получили свыше 1,1 тыс. семей. Жителям региона платят по 82 тыс. рублей.
Выплата предусмотрена для семей с тремя и более детьми. Право на неё имеют семьи, которые живут в регионе не менее трёх лет. Третий и последующие дети при этом должны были родиться после 1 января 2012 года.
На получение выплаты необходимо подать соответствующее заявление. Сделать это можно в органах соцзащиты, МФЦ или на портале государственных и муниципальных услуг. Средства семьи имеют право направить на покупку или строительство жилья, капремонт и погашение ипотечного кредита.