Берсенев об исчезающей мозаике: Панно на фасадах нужно реставрировать и оставлять

Антон Берсенев, представитель белгородской организации Союза архитекторов России, считает, что мозаику на фасаде ремонтируемого детсада № 63 можно было оставить. Решить вопрос с утеплением он предложил другим путём. Свой комментарий по ситуации он оставил в соцсети на странице советника при региональном минтрансе Константина Кошкина.
По словам Берсенева, при проектировании архитекторы всегда стараются сохранять уникальные декоративные элементы на фасадах зданий. Однако уже на месте работ строители могут позволить себе «отсебятину» и предложить другие варианты. Например, 3D-панно вместо керамической мозаики. При этом Антон Берсенев уверен, что по качеству замена будет хуже.
Эксперт также считает, что можно было по-другому решить вопрос с утеплением, из-за которого и решили закрыть мозаику: «Утепление стены в данном месте можно было не выполнять, а выполнить внутри помещения дополнительный тамбур, как вариант».
Берсенев заключил, что в ситуации нужно разобраться.
Выражу мнение архитекторов: такого рода панно на фасадах зданий нужно реставрировать и оставлять! Жаль, что в данном случае не уберегли. Вопрос к контролирующим органам, ведущим надзор за работами: как так вышло?
Антон Берсенев
На входе в детсад № 63 на улице Преображенской была мозаика. Здание решили капитально отремонтировать, но на эскизе было видно, что декоративный элемент оставят. Однако уже в ноябре белгородцы заметили, что мозаику закрывают утеплителем. В управлении капитального строительства заявили, что сохранить декор было невозможно именно из-за утепления стены. При этом в УКСе предложили замену — 3D-панно, повторяющее первоначальный рисунок.
Добавим, что ранее власти региона призывали не уничтожать мозаику и даже составить реестр декоративных элементов, чтобы учитывать их при ремонте.