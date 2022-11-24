Берсенев об исчезающей мозаике: Панно на фасадах нужно реставрировать и оставлять

На входе в детсад № 63 на улице Преображенской была мозаика. Здание решили капитально отремонтировать, но на эскизе было видно, что декоративный элемент оставят. Однако уже в ноябре белгородцы заметили, что мозаику закрывают утеплителем. В управлении капитального строительства заявили, что сохранить декор было невозможно именно из-за утепления стены. При этом в УКСе предложили замену — 3D-панно, повторяющее первоначальный рисунок.