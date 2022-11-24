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Белгородцы жалуются, что скорым не уступают дорогу

Сегодня, 09:16
Фото: 1MI
Жители региона обратились с этим вопросом к министру здравоохранения области Андрею Иконникову. Он заявил, что статистика регионального минздрава говорит об обратном.

Белгородцы пожаловались Иконникову во время прямого эфира, что скорые долго едут — на дорогах бардак. Причина состоит в том, что экипажам скорой помощи не уступают дорогу. Чиновник заявил, что статистика регионального минздрава говорит об обратном.

Если скорая помощь идёт с сигналами, я сколько раз сам видел, пропускают. Но если не пропускают, нужно, конечно, принимать меры.
Андрей Иконников

Чиновник предложил белгородцам рассказывать о случаях подобных нарушений и пообещал, что с этими вопросами разберутся. Он также подчеркнул, что скорые начали ездить быстрее.

По словам министра, раньше скорые ехали 25 минут, а доездов в течение 20 минут было менее 80%. Сейчас 95% машин успевают доехать на экстренные вызовы за 20 минут. Он также подчеркнул, что если бы скорые не пропускали, то таких результатов быть не могло бы.

Ещё белгородцы жаловались, что машины скорой помощи до сих пор ездят на летней резине. Чиновник ответил, что зимняя резина была закуплена вовремя, но могут быть отдельные случаи, когда её не поменяли. Необходимо усилить контроль, заключил Иконников.

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#Наталья Корявых#Медицина#Андрей иконников#Скорая помощь#Не пропускают машины скорой
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