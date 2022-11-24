Белгородцы жалуются, что скорым не уступают дорогу

По словам министра, раньше скорые ехали 25 минут, а доездов в течение 20 минут было менее 80%. Сейчас 95% машин успевают доехать на экстренные вызовы за 20 минут. Он также подчеркнул, что если бы скорые не пропускали, то таких результатов быть не могло бы.