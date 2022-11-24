Белгородцы смогут получить автографы братьев Немковых

Белгородцы смогут встретиться с братьями Немковыми в «Белгород-Арене». 26 ноября в 14:00 бойцы проведут автограф-сессию, сообщили в группе многофункционального спортивного комплекса.
В 14:30 стартует пресс-конференция, где спортсмены ответят на вопросы журналистов. Также белгородцев попросили с пониманием отнестись к досмотру — это всё меры безопасности.
В Чикаго Вадим Немков победил американца Кори Андерсена. Боец вновь защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе. Виктор Немков участвовал в чемпионате мира по самбо в Бишкеке и получил золото. Его соперником был Израиль Вульфман.