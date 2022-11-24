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Белгородцы смогут получить автографы братьев Немковых

Сегодня, 14:53
Фото: группа Белгород-Арены в ВК
Бойцы проведут автограф-сессию в «Белгород-Арене» 26 ноября. Вход свободный.

Белгородцы смогут встретиться с братьями Немковыми в «Белгород-Арене». 26 ноября в 14:00 бойцы проведут автограф-сессию, сообщили в группе многофункционального спортивного комплекса.

В 14:30 стартует пресс-конференция, где спортсмены ответят на вопросы журналистов. Также белгородцев попросили с пониманием отнестись к досмотру — это всё меры безопасности.

В Чикаго Вадим Немков победил американца Кори Андерсена. Боец вновь защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе. Виктор Немков участвовал в чемпионате мира по самбо в Бишкеке и получил золото. Его соперником был Израиль Вульфман.

 

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#Наталья Корявых#Спорт#Вадим Немков#ММА#Бои без правил#Братья Немковы#Автограф-сессия#Белгород Арена
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