Белгородцы смогут получить автографы братьев Немковых

В Чикаго Вадим Немков победил американца Кори Андерсена. Боец вновь защитил титул чемпиона Bellator в полутяжёлом весе. Виктор Немков участвовал в чемпионате мира по самбо в Бишкеке и получил золото. Его соперником был Израиль Вульфман.