Белгородских депутатов обязали сообщать о коррупции в течение пяти дней

По словам Качулина, изменения в областной закон вносят для того, чтобы привести его положения в соответствие с федеральным законом, который касается общих принципов организации публичной власти в субъектах РФ.
Так, областной закон дополнили следующей нормой — депутат, если к нему обращаются в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, должен уведомить о данных действиях в течение пяти дней со дня обращения.
Заявление необходимо направить в уполномоченную комиссию белгородской облдумы и прокуратуру области. Форму данного уведомления прокуратура разработала. В ней есть необходимые поля и графы для заполнения, что позволит объективно и в полном объёме указать депутату известные сведения о человека, который склонял его к коррупционным преступлениям.