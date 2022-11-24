Белгородских депутатов обязали сообщать о коррупции в течение пяти дней

Заявление необходимо направить в уполномоченную комиссию белгородской облдумы и прокуратуру области. Форму данного уведомления прокуратура разработала. В ней есть необходимые поля и графы для заполнения, что позволит объективно и в полном объёме указать депутату известные сведения о человека, который склонял его к коррупционным преступлениям.