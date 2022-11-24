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Белгородских депутатов обязали сообщать о коррупции в течение пяти дней

Сегодня, 14:38
Фото: 1MI
Депутаты Белгородской облдумы внесли изменения в региональный закон, который касается статуса депутатов Белгородской области. Основные нововведения озвучил начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан региональной прокуратуры Андрей Качулин.

По словам Качулина, изменения в областной закон вносят для того, чтобы привести его положения в соответствие с федеральным законом, который касается общих принципов организации публичной власти в субъектах РФ.

Так, областной закон дополнили следующей нормой — депутат, если к нему обращаются в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, должен уведомить о данных действиях в течение пяти дней со дня обращения.

Заявление необходимо направить в уполномоченную комиссию белгородской облдумы и прокуратуру области. Форму данного уведомления прокуратура разработала. В ней есть необходимые поля и графы для заполнения, что позволит объективно и в полном объёме указать депутату известные сведения о человека, который склонял его к коррупционным преступлениям.

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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Коррупция чиновник#Депутаты#Белгородская областная Дума#Кристина Семенчук
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