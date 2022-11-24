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Белгородская область планирует выпускать запчасти на импортное оборудование

Сегодня, 15:00
Фото: 1MI
Для этого в регионе хотят построить инжиниринговый центр.

В ходе заседания Белгородской областной думы 24 ноября заместитель губернатора Дмитрий Гладский сообщил, что в области планируют создать концепцию инжинирингового центра. Предполагается, что он будет работать совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом.

Это одна из лучших площадок, которая создаёт цифровые зеркала. Мы можем взять за основу их методику и наладить возможные связи.
Дмитрий Гладский

Также Гладский подчеркнул, что создание инжиниринговых центров должно решить проблему с дефицитом запчастей на импортное оборудование.

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#Алина Харина#Наука#Эксклюзив#Белгородская область#Облдума#Инжиниринговый центр#Запчасти#Дмитрий Гладский
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