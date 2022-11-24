Белгородская область планирует выпускать запчасти на импортное оборудование

В ходе заседания Белгородской областной думы 24 ноября заместитель губернатора Дмитрий Гладский сообщил, что в области планируют создать концепцию инжинирингового центра. Предполагается, что он будет работать совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом.