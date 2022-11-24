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Белгородская «Фортуна-Авто» побоялась потерять Volvo и выплатила 6,8 млн рублей долга

Сегодня, 09:07
Компания погасила многомиллионную задолженность после ареста иномарки, сообщили в региональном УФССП.

Компания по продаже автомобилей «Фортуна-Авто» побоялась потерять машину Volvo и выплатила 6,8 млн рублей долгов. Перед этим на авто наложили арест.

Многомиллионный долг у ООО «Фортуна-Авто» появился после судебных тяжб с клиентом. Последний заметил неисправности в приобретённом у компании Volvo XC60 уже после покупки. Из-за этого автомобиль долгое время был неисправен, его приходилось неоднократно ремонтировать.

Клиент обратился в суд. С общества требовали выплатить стоимость машины, ремонт и штраф. Общая сумма превысила 6,8 млн рублей. Вовремя компания возвращать долги не стала.

Приставы наложили запрет регистрационных действий на восемь автомобилей, принадлежащих компании. Также сотрудники УФССП взыскали деньги с банковских счетов организации, но руководство продолжало игнорировать требования.

Тогда приставы решили арестовать машину Volvo XC60, принадлежащую должнику. Последний выплатил всю сумму долга в кратчайшие сроки. 

 

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#Наталья Корявых#Общество#Судебные приставы#Долги#Арест автомобиля
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