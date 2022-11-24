Белгородская «Фортуна-Авто» побоялась потерять Volvo и выплатила 6,8 млн рублей долга

Многомиллионный долг у ООО «Фортуна-Авто» появился после судебных тяжб с клиентом. Последний заметил неисправности в приобретённом у компании Volvo XC60 уже после покупки. Из-за этого автомобиль долгое время был неисправен, его приходилось неоднократно ремонтировать.