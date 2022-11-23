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Posted 23 ноября 2022, 20:57

Published 23 ноября 2022, 20:57

Modified 24 ноября 2022, 07:31

Updated 24 ноября 2022, 07:31

Жителей белгородского села могут переселить в безопасное место

23 ноября 2022, 20:57
Сюжет
Обстрел
О возможном переселении жителей села Устинка, которое 23 ноября было обстреляно ВСУ, сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев во время прямого эфира.

Во время вечернего прямого эфира глава Белгородского района Владимир Перцев рассказал об оперативной обстановке за 23 ноября. По его данным, за сутки в селе Устинка зафиксировали 10 миномётных прилётов.

Исходя из произошедших обстрелов села, жителей могут переселить в безопасное место, но окончательное решение сообщат 24 ноября.

Сегодня 10 миномётных прилётов в Устинке. Повреждений домов нет, но были повреждены линии электропередачи. Глава Устинки объезжает территорию и работает с жителями села. Рассматриваем их переселение в безопасное место.
Владимир Перцев, глава Белгородского района

Напомним, что село Устинка попало под обстрел ВСУ днём 23 ноября. Губернатор Белгородской области сообщал, что из-за прилётов несколько населённых пунктов остались без света.

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